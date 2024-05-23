AI掀浪潮 和碩、緯創權證靚

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輝達（NVIDIA）財報揭露之後，6月台北國際電腦展（COMPUTEX）大展接棒登場，市場聚焦AI PC新應用，相關概念股受到投資人關注，和碩（4938）、緯創（3231）大漲慶賀。法人指出，在AI浪潮催化下，今年伺服器業績可望呈現倍數成長，而較高單價的AI PC亦將帶動整體產業獲利結構上揚，下半年表現可期。

美系外資在新出爐的報告中，看好AI PC將揭幕NB市場下個成長的新時代，滲透率可望自今年的2％一路提升至2028年的65％，驅動潛在市場成長超過10％，並調升多檔AI PC概念股目標價，其中，和碩目標價達110元，緯創則為168元。

下半年AI PC新品準備傾巢而出，帶動相關供應鏈業績吃補，代工大廠和碩今年首季表現偏淡，單季稅後純益32.57億元、每股稅後純益（EPS）1.22元；然公司認為，下半年受惠三大產品新品齊發，消費性電子業績將有望大幅攀升，通訊產品將較上半年倍數成長。法人預估，和碩今年獲利有望較去年成長，隨新業務占比提高，亦有助評價提升。

此外，受惠雲端服務業者（CSP）對高階AI伺服器的需求大幅提升，緯創今年第一季獲利則達35.24億元，創下歷史最旺首季表現。美系外資預估，緯創今年在輝達（NVIDIA）GPU基板組裝市占率可望維持在70％～75％，喊高目標價至168元，以22日收盤價115元換算仍有46％潛在上漲空間。