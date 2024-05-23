啟碁、力智 業績向上

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隨著前一日輝達股價再衝新高，帶動台廠電子族群表現回神，台股22日大漲315點至21,551點收盤，再度刷新歷史高，多檔個股續寫新高多頭格局延續，電子族群持續扮演輪動要角，而除了AI概念股之外，啟碁（6285）、力智（6719）等基本面題材面兼具的電子股也有望表現。

總統賴清德於520就任演說中提及五大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊，展望後市，法人表示，次世代通訊將更全面、更高速、更智慧、更節能。

網通大廠啟碁第一季合併營收255.8億元、稅後純益7.5億元，每股稅後純益（EPS）1.58元，單季營收及獲利均寫下近四季新低，雖然第一季營運降溫，不過觀察近期月營收表現，以其3、4月合併營收皆轉為月增，且呈現年、月雙增長。啟碁近日股價沿著5日線上揚，22日以上漲0.5元或0.32％至157.5元作收，波段漲幅達7.1％。

力智為台灣唯二同時提供電源管理IC與半導體功率元件高效能整合產品之廠商，重點產品為整合型SPS（Smart Power Stage），其第一季營收8.46億元，季增5％、年增18％，4月合併營收2.7億元，月增0.07％、年增2.7％。力智近日股價帶量衝高，22日上漲6.5元或2.3％至288.5元收盤，日K連二紅、累計漲幅7.6％，股價站於所有均線之上。