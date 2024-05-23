100萬以下壽險保單 強制執行將排除

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保單強制執行排除條款

能否留下30萬元喪葬費，不要把保單全數強制執行？在外界及立委強力質詢、建議下，金管會22日表示，將修正保險法，把保額100萬元以下的人壽保險、健康險與意外險等最基本的保障，列為不強制執行標的，希望6月公告修正草案，並進行預告。

債務人因無法還款，被法院判決強制執行資產，連名下的保單亦會被強制解約、拿到保價金支付債務，很多民眾爭取留下最後一哩路或家庭基本保障，不要所有保單都被強制執行。

司法及法制委員會月初臨時提案通過，請司法院會同金管會、法務部行政執行署、壽險公會，根據保單類型及解約金，訂定強制執行的排除範圍，「一定金額」以下的解約金或理賠金，不得扣押及執行。

金管會主委彭金隆表示，將先盡快訂參考原則，讓司法單位處理更明確，減少爭議，最終仍須修保險法，增訂「受益人介入權」。

保險局局長施瓊華指出，預計6月公布保險法修正草案，增列二大項，第一是列出不被強制執行的保單項目，第二是受益人介入權。保險局規劃不被強制執行的保單約有三類，一是傷害險，因大多是一年期、沒有保價金；二是健康險，不管是一年期或長年期的健康險都希望納入，提供民眾生病時基本保障；三是一定金額下的壽險保單，會設定幾項條件，如保額100萬元以下，或保價金在一定金額以下等，符合標準即不被強制執行。

受益人介入權，應是受益人、要保人不同一人，如替配偶、父母、子女買保單，保單被強制解約時，受益人權益受影響，基於事故發生後的保險利益，受益人在取得要保人同意，並與債權人協商，如部分還款後，可將受益人變更為要保人，讓保單不被執行強制。至於受益人與要保人為同一人，則是回到「不被強制執行的保單項目」來處理。