奧義智慧 攻日本中小企業資安防護

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奧義智慧科技（CyCraft Technology）日前宣布與日本電信龍頭NTT集團旗下NTT-AT簽署合約，成為日方首次代理的台灣資安品牌，將藉由高度自動化的AI創新技術，聯手打造日本市場的新世代資安防護。

奧義智慧創辦人吳明蔚表示：「奧義智慧團隊具備工程師願意解決問題的本質，台灣惡意程式非常多，實戰經驗也較為豐富，而台灣新創包容性高、學習快，因此能滿足日本客戶的需求。公司能與日本第一大集團合作，是非常寶貴的經驗，也是重要的里程碑。」

NTT-AT代表取締役社長伊東匡則表示，未來NTT-AT將活用奧義智慧的先進AI技術，提供新的安全服務和解決方案，為客戶帶來更多價值，相信透過雙方技術和專業的結合，能為客戶提供更好的資安措施，打造更安全可靠的網路空間。

吳明蔚強調，此次合作希望能解決中小企業資安防禦的三大痛點：人才不足、時間太少、預算不夠。資安不應該是一種特權，藉由奧義智慧高度自動化的資安解決方案，希望讓日本的中小企業都能受益。

奧義智慧成立於2017年，為亞太地區的政府機關、警政國防、銀行和高科技製造產業提供專業資安服務，並連續兩年被東京都政府選為《東京都中小企業資安強化專案》的專屬資安供應商，在日本有數百間中小企業使用奧義智慧的自動化資安防護方案。

奧義智慧表示，未來將致力以AI為核心持續發展，針對製造業、中小規模企業建立資安防禦建設，提升威脅識別及關鍵資產風險管理，建立全方位的數位防線。