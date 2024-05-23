興大×緯穎 打造新植造林碳權場域

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中興大學與緯穎科技攜手於桃園打造「新植造林碳權實驗場域」，這是科技業中第一個產學合作的綠色碳權實驗場域，期望在這個場域，除了透過自然解方來固碳，也兼顧企業發展所需的碳權申請，同時為培育生物多樣性與環境永續教育埋下了種子，並實現聯合國永續發展目標（SDGs）中的第13項氣候行動、第15項保育陸域生態、第4項優質教育和第11項永續城鄉等目標。

緯穎科技的企業願景是「釋放數位能量，點燃永續創新」，致力於發展資料中心業務的同時，亦積極投入環境永續與社會共好。因應全球氣候變遷，如何在減碳上有積極的作為，是當前企業的重要課題。

中興大學與緯穎的產學合作計畫，選定緯穎在桃園0.8公頃土地為起始點。在中興大學森林學系柳婉郁教授團隊的專業指導下，將種植近800棵樹木，其中包括固碳量高並可兼具生物多樣性的樹種，並將採用環境部已公開之「新植造林方法學」輔導緯穎進行森林碳匯的計算與碳權的申請，建構台灣科技業第一個產學合作的新植造林碳權實驗場域，打造「緯穎綠蔭天幕」，作為緯穎往後逐步擴大碳權申請的基礎。

「緯穎綠蔭天幕」挑選了適合獨角仙等昆蟲繁衍且具有高固碳能力的光臘樹及台灣欒樹等樹種，除了吸碳外亦可提供生物更多棲息空間，從而兼顧生物多樣性的保育。未來，也將與籌備中的緯穎永續基金會合作，期望「緯穎綠蔭天幕」能夠成為周邊小學與社區進行環境保育及生態教育的場域，並與相關單位開展系列的教育活動，也因著大自然的療癒力量，幫助民眾身心平衡。

中興大學研發長宋振銘教授也指出，中興大學與緯穎科技的合作，將在全球淨零減碳、企業強調ESG的時代趨勢下，於桃園進行造林專案，土地改良並新植造林以增加平地森林碳匯，此合作將能有效減碳、降溫、抗污、防風，共創企業社會環境的共好與三贏，期能成為全國的平地森林碳匯典範。