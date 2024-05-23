竹市勞工大學 培育永續發展生力軍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

落實「宜居永續」政策，新竹市勞工大學推出美學設計與永續發展系列課程，19日起登場。市長高虹安表示，ESG是民眾和企業皆關注的焦點，市府特別於勞工大學安排ESG相關課程，引導學員們了解淨零碳排目標，培育推動永續發展的生力軍，後續可應用於工作中，協助企業邁向永續低碳轉型之路。

高市長說明，市府重視永續發展，全國首創的「ESG媒合平台」已於去年9月正式上線，並自主檢視聯合國17項永續發展目標，訂定多項指標，結合企業ESG永續發展願景，以淨零排碳為目標，公私協力創造雙贏，帶領竹市邁進「健康安心、老幼共好」的安居科技城。

除了永續發展課程外，勞工大學還有其他精采的系列課程，包含活動企劃、身心療癒、文創實務、職業體驗及智慧元宇宙應用等，多項專業講座幫助參加者提升自我、培養第二專長，相關課程尚有名額，歡迎有興趣的民眾把握機會報名。

勞工處長林昱志表示，ESG系列課程除5月19日起開課，市府並規劃於5月26日在新竹市身心障礙者就業綜合大樓辦理永續發展工作坊，後續的美學設計系列課程將由國立陽明交通大學人文社會學院講師郭明浩，以深入淺出的方式，進行平面設計、影像處理、向量繪圖、3D建模設計等專業設計工具教學，期盼每位參與課程的學員都能充分學習，滿載而歸。

勞工處表示，民眾可線上報名勞工大學課程，市府將於6月16日竹市青少年館舉辦2024新竹市青年公共參與及公民培力計畫第一場公民培力工作坊，主題為「氣候變遷×淨零減碳綠生活」，歡迎青年踴躍報名參加。