小資存股最愛 高息ETF勝台積

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今年以來台股零股成交日均量排行前十

台股屢創新高，小資族存股、存ETF熱度跟著燒，今年以來零股交易前十大標的，依日均交易量來看，台股ETF就占六席，其中高股息ETF占五席，擁有穩定配息政策的高息ETF甚至勝過台積電，成為小資族的最愛。

據統計，今年以來零股交易日均量前五名分別為群益台灣精選高息ETF、台積電、國泰永續高股息ETF、復華台灣科技優息ETF與元大台灣價值高息ETF，其中群益台灣精選高息今年來零股交易日均量144萬股，最具人氣，勝過台積電、鴻海、長榮、緯創等個股，成為台股小資最佳人氣王。

前十大除五檔高股息ETF、一檔市值型ETF，個股則有台積電、鴻海、長榮、緯創。檢視五檔小資族最愛台股高息ETF今年來含息表現，其中群益台灣精選高息ETF上漲17.43％表現居冠，復華台灣科技優息ETF上漲14.53％表現居次、元大高股息上漲11.41％居第三名。

市場法人表示，現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得真高息。目前股市氣氛仍佳，不過股市漲多後須提防過熱的修正，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭可望持續。

中信成長高股息經理人張圭慧指出，近期企業財報陸續揭曉，台股多頭趨勢尚未改變，近日將迎來AI晶片龍頭廠輝達今年第一季財報表現，市場關注新一代晶片今年的出貨展望，將會牽動台廠AI晶片供應鏈後市表現，台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月登場，可關注是否有新應用及題材持續發酵，預期在AI、半導體趨勢仍是長期趨勢下，投資人可透過相關ETF，趁勢布局連帶受惠的供應鏈，有機會掌握科技驅動所帶來的新商機。

整體台股高息ETF波動度相對個股與大盤來得低，因此成為存股族長期穩健投資首選，但目前高息ETF檔數已逾20檔，持有的成分股聚焦類股也不同，投資人應針對高息ETF成分股特性與波動度，同時考量填息實力與配息穩定度。