美科技業選股 看好網路、半導體

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美股今年來多次創歷史新高，投資人對美股科技巨頭的投資後市存疑，不少投資人已獲利了結，但仍關心是否能再次投資，法人建議，應把眼光拉長到50年以上，可發現每十年就會出現一波科技新潮流，科技業選股進入跨領域時代，現階段相對看好網路、半導體投資機會。

摩根基金美國科技基金經理人Joseph Wilson表示，想在美國科技股獲得投資回報，關鍵不是分析大盤指數當前位置，而是找到適應新技術與新科技，並能開創獨特商業模式的優質企業，若單純以當前的指數價位，來判斷美國科技股未來的投資前景，可能低估企業的投資價值。

目前美股估值稍微偏高，但預期美國企業在明年仍有機會出現雙位數以上獲利增長；且當前美股估值是由幾家巨型龍頭企業推動，代表其他企業存在更高的相對投資價值，反而有助發揮想像力與創造力，打造更符合投資潛力的資產組合。因此，就科技型基金的價值來說，選股能力會比當前大盤指數的位置更重要，現階段相對看好網路、半導體等領域。

安聯投信認為，展望美股科技股，根據預估，今年美國整體企業獲利增長小幅上調，就各產業本益比現況，其中科技、通訊與材料擁有較高本益比。以AI領域為例，目前各大企業、 官方都相啟動AI領域相關投資，今年相關資本爭支出開始顯著增加，搶先佈局那些導入、應用AI技術企業，將是參與龐大潛力和成長爆發力關鍵，策略上可同時留意超大型穩定成長及中小型股爆發力的廣泛投資機會。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析，就基本面來看，美股財報季的尾聲看到半導體、消費與工業類股持續繳出優於預期的數字與良好展望，企業去庫存來到尾聲，預估標普500未來兩年獲利保持正成長，配合今年為總統大選年，美股中長線仍看漲，美股第二季財報前的回檔將是另一個買點，建議逢低分批布局或定期定額投資美股基金。