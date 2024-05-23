美科技基金長多 定期定額買

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境內外美股基金近一年績效

美國勞動市場出現降溫，提振市場對利率政策寬鬆的期望，美股走高。法人強調，美股企業今明年獲利皆會有亮眼表現，整體進入盈餘上升周期，半導體產業結束庫存修正周期後，上行周期可望延續十個季度，科技股表現空間值得期待，建議定期定額布局美國科技基金。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，全球半導體產業去年第三季結束庫存修正，整體正位於周期的上行階段。根據過往經驗，半導體產業通常經歷四個季度的修正後，就會迎來十個季度的正成長；若以過去經驗來看，此次剛經歷完庫存修正的半導體產業，上行周期可望延續到2026年第二季度。

數據中心AI加速器的潛在市場規模比市場預期來得大，加上產業更堅信生成式人工智慧的重要性，以提高內部工作效率，再進行外部產品差異化；在強勁的需求下，AI的硬體製造商獲利成長的持續性可望優於市場預期，續航能力強勁下，建議可定期定額介入美國科技股基金。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，美股第一季企業財報表現不錯，截至目前統計彙整，已有397間標普500指數成分公司公布財報，預估第一季獲利成長7.1％，扣除能源後成長10.2％；營收年增3.5％，扣除能源後年增4.1％。整體而言，美國金融環境仍寬鬆，只要不升息都不會影響股市評價，其中以受惠AI強勁成長的科技股持續有表現空間。

隨美股財報陸續公布，需留意因預期過高、股價激烈修正後的投資機會，操作上聚焦後市成長動能相對強勁的族群，包括AI供應鏈，如IC設計、設備、記憶體、儲存等，及下半年開始發酵的邊緣AI。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，隨美國勞動市場逐步降溫，通膨有望在第二季回到下降趨勢，有助於科技股表現，且全球各國政府規劃推動半導體製造的規模，目前已逼近3,800億美元，其中美國、歐盟、日本甚至印度等大國，已分配的補助接近810億美元，有望刺激半導體業者提升自身競爭實力。