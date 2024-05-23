台北電腦展蓄勢待發 AI價值鏈 資金活水簇擁

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台股續創歷史新高，短線焦點回歸台股基本面，指數維持震盪偏多。投信法人分析，台北國際電腦展6月初登場，留意AI PC、AI伺服器、半導體，傳產觀察重電、航運等族群。

野村投信表示，今年以來主導台股行情的要角，無疑是大型權值股及高股息族群，不論是年初的鋼鐵、後續的營建、到現階段的航運，許多個股表現逐漸累積成一股撼動市場的力量。台股即將進入6～8月除權息旺季，預料股息題材及除息行情的討論將使年初來的股息追逐熱潮得以延續。

野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄指出，AI長線趨勢不變，台股未來12個月企業獲利仍在上修，台股2024年底到2025年都還有創高機會。2024下半年展望仍以AI、AI PC與半導體先進製程成長較為明確，加上6月COMPUTEX也可望帶動市場熱度，可受益於產品升級帶來獲利率跳升的相關族群，如AI Server、HPC、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB與半導體先進製程受惠等類股，傳產則以綠能、美國消費內需、及重電、軍工、航太、航運等相關類股為布局標的。

兆豐投信認為，近幾年電子股題材看俏，如半導體及雲端設備、AI產業供應鏈等為台股市場挹注多頭氣氛，資金活水簇擁，因此除個股投資外，現階段更能透過電子股型ETF兼顧股息成長、資本利得增加，及相對穩健的投資趨勢。

台新臺灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民建議，台灣IC設計動能值得留意，因為在非電子股補漲的同時，短期電子股漲多修正，反而逐步醞釀出較低的合理價位，尤其是前波一度漲多的一些台灣IC設計股，諸多波段修正的幅度都已不小，預期下半年後將成為進入旺季效應的主軸，可優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握一籃子績優IC設計股後市行情。