下半年布局 法人首選美、日優質股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

下半年市況恐波動，未來最應留意通膨及地緣政治風險，法人表示，但因美國經濟成長具韌性，持續看好美、日等優質股及科技創新、新能源等主題趨勢投資題材。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，由於金融市場環境趨於寬鬆，可能會使央行將通膨率恢復到目標水準的任務變得更加複雜，也顯示降息的可能性降低，預期美聯準會將延後降息，至於何時啟動則視當時數據而定，目前尚無法確定；反倒是歐洲央行會較美國早啟動降息周期，預期6月即有機會先降息。

目前總體經濟周期依然強勁，但短期震盪風險浮現，建議投資人宜慎選優質股債，股票投資較看好美國和日本優質股。

PIMCO認為，不同地區與產業間存在差異，全球經濟成長在去年停滯不前，今年情況有些改變，就經濟數據顯示，趨向軟著陸而非衰退，主要是因美國經濟持續強勁，但美國經濟韌性也伴隨通膨升溫，因總體經濟展望分歧，在不同資產類別中創造了具吸引力的投資機會。

貝萊德智庫最新一期周報提到，持續關注美國消費者物價指數以判斷未來通膨是否會繼續升溫，由於通膨相當具有黏性，聯準會將會長時間維持高利率。

富達國際全球多重資產投資管理主管Matthew Quaife分析，股票市場自年初持續走升，直到4月投資人開始消化強勁的通膨數據、地緣政治風險上升以及技術面已觸及一些關鍵的轉折點。未來須留意的是地緣政治風險衝突擴大，因會地緣政治將導致對於貿易的影響，美國選舉亦可能導致財政和關稅議程更嚴格的審查，都是增加市場波動的因素。