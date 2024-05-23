基本面續強 錢進非投資級債

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全球非投資等級債券基金績效表現

市場預期歐洲央行降息幅度將高於美國聯準會，投信法人指出，由於美國金融條件寬鬆程度相當於聯準會升息前水準，顯示即使實際上並未降息，但金融市場早已呈現寬鬆狀態，且流動性充裕，加上企業基本面動能持續轉強，可留意非投資級債的進場機會。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，對於通膨反彈，需要保持謹慎，供應鏈中斷和原油價格風險仍然存在。降息前企業再融資風險較高，需要關注企業是否在未來兩年內有到期債務，並根據產業特性做出選擇，優先考慮選擇擁有擔保的債券以減少違約風險。

聯準會可能會採取預防性的降息措施，但降息幅度有限，不建議增加持有債券的存續期間，非投資等級的債券評級B及以上的價格已回升至90以上，違約風險債券持續下跌，重點配置評級為B以上債券。投資組合配置建議加碼原物料、能源、汽車、休閒和歐元券，消費品、零售、科技和房地產建議減碼。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，考量利率長時期維持在高點對經濟的負面衝擊，預期聯準會可能於今年下半年開始降息，此時建議採取不短不長的中天期債的利率曝險策略，以順應趨勢已定但中間波折難免的債市長多行情。

野村（愛爾蘭）美國非投資等級債團隊強調，美國經濟軟著陸機率高，有利非投資等級債等風險性資產表現，加上三大利多撐腰，包含供給吃緊、併購再起、收益難得，美國非投資級債無懼降息延後，是當前潛力最高的固定收益資產，後市極為看好。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金經理人鄭翰紘提醒，經濟及就業數據強勁支撐下，外界預期聯準會可能會持續觀望市場表現，讓降息時間點遞延，高利率環境將持續盤旋。

統計最近兩次聯準會升息至波段頂點後，維持高利率環境超過一年的2006年～2007年以及1997年～1998年，籠罩在高利率下，美國非投資等級債券指數報酬表現比美國投資級指數、美國公債指數相對優異。