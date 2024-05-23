平衡型基金隨漲抗跌 穩中求勝

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股債近期震盪劇烈，投信法人建議，全球基本面仍在好轉當中，建議可透過平衡型基金、多元資產相關基金同時布局於股票和債券，可降低風險，更有機會拉高報酬。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，標普500企業累計已公布第一季財報459家，獲利優於預期361家，比率78.6％，財報表現良好，聯準會將於6月起放慢縮表速度，有利增強經濟軟著陸信心。

從各國經濟預期指數、製造業週期、PMI擴散週期等指數，均驗證基本面仍在好轉當中。建議透過平衡型基金靈活布局於股票和債券基金，執行資產多元化分散，掌握一定的回報。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，聯準會已表示下一步政策不是升息，市場亦逐漸消化延後降息預期，加上中東情勢未再惡化，且今明年企業業績成長動能加速，市場氣氛恢復平穩樂觀。但部分投資人預期較高的個股或股價領先反應者，波動度仍明顯放大，預估5月盤勢仍受財報與經濟數據影響，但整體表現將優於4月。建議布局跨國組合型平衡型基金，藉由股債彈性配置以及多元市場，發揮分散風險、降低波動的投資效益。

瀚亞投信認為，在經濟與獲利展望保持穩健下，風險性資產仍有表現空間，投資人應採多元化布局，建議可布局組合基金，達進可攻、退可守的效益。

富蘭克林華美投信建議，市場不穩定因素充斥，投資難度大幅提升，投資人可採用多重資產配置強化投資組合，透過股債性質兼具的特性，達到隨漲抗跌的投資成效。

野村投信強調，美股長期走勢震盪向上，因此只要長期投資，即使遭遇大幅回檔，若能熬過回檔時的陣痛期，回報將十分具吸引力，而透過股債資產的配置，不僅能有效減低資產波動程度，亦能參與股市上漲帶來的資本利得機會，是最適合投資人的方式。

美股搭配美債的平衡型基金不僅可以降低股票資產的波動，也能參與美債殖利率位於高檔所帶來的收益，目前正是極佳的進場時機。