下半年降息後 REITs評價升

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美國降息雖然延後至下半年，投信法人指出，這只是延後REITs上漲的時間點，短期回檔修正後，5、6月後將開始反應降息而有所表現，過去投資人多低配REITs，造成評價偏低，預期下半年開始降息循環後，REITs評價可逐步走揚，吸引更多資金進駐。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，分析師估計美國REITs 2024年獲利成長約3.1％，成長最高的是醫療、工業、資料中心。美國REITs第一季財報陸續公布，目前多半符合或超越預期，部分產業開始上修獲利，例如住宅、醫療、旅館；另有部分產業因供給仍較多而需要更多時間落底，例如通訊、工業、自助倉儲。

去年為商用不動產風險最高的商辦也出現轉機，以東岸或陽光帶為主的A級商辦需求明顯回升，預估下半年後租金與承租率也將回升。

操作上，目前評價偏低的商辦、住宅、旅館與成長性較高的養老社區、資料中心將有機會勝出。

國泰投顧強調，以數據中心為例，數位化需求促進數位經濟和新科技發展，包括人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、虛擬現實（VR）和自動駕駛等題材，皆為數據中心提供強大支持。數據中心房地產投資信託（REITs）可望受益於REITs領域內的長期增長趨勢，在短期或未來十年內提供引人注目的投資機會。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，REITs相關配置上，繼去年底強勁反彈後，目前進入回調趨勢，未來則關注降息預期是否推動評價回升，標的選擇仍偏重現代化倉儲、資料中心相關的新經濟REITs。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊分析，目前基礎建設類股評價偏低，同時各國政策持續積極投入經濟型（如電力、再生能源）、社會型（如醫院、長照中心）及演進型（如數建中心、衛星）等基礎建設開發，以增強國家競爭力，加上基礎建設與公用事業類股有穩健的股利收入可供配息，此時是進場布局的好時機。