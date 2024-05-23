中信高評級策略收益債券基金 報酬PLUS

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在聯準會降息預期及全球地緣風險上升的環境下，債券投資必須再升級！中信投信指出，5月22日上市的「中國信託高評級策略收益債券基金」核心部位聚焦優質債券，搭配衛星部位拉高收益，還有獨特的管理策略，收益來源多元，讓債券投資更PLUS，隨時伺機爭取收益往上加。

中信高評級策略收益債券基金經理人房旼指出，一般的投資級債基金大部份比重布局BBB級債，但「中國信託高評級策略收益債券基金」採取PLUS策略，兼顧信評與報酬。

P（Perfect）意即有70％布局在A-以上的高評級債券，都是高品質、國際級產業龍頭大公司，像是微軟、輝瑞、蘋果、豐田汽車、摩根大通、亞馬遜等，違約率低、相對更安全穩健。

L（Lighten）則是增益部位，用三大債種點亮收益。房旼指出，該基金將有30％增益部配置在投資價值浮現的「BBB級債」、後市看好的「明日之星B級至BB級債」，以及具轉股權利的「可轉債」。

房旼指出，中信高評級策略收益債券基金還有U（Unique），意指獨特的主動管理債券天期策略，降息時會拉長存續期、升息時會縮短存續期以避開利率風險，適配投資尋求最大化收益。

S（Sources）是指多元收益。中信高評級策略收益債券基金採月配息機制，預估有7成投資在美國公債、高評級債，殖利率分別有4.5％～4.8％、5.2％～5.5％，而BBB級債殖利率達5.5％～6.0％、可轉債殖利率有1.5％～2％、非投等債殖利率達8％～8.5％，多元收益滿足投資人息收需求。