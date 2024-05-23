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大武山5,468張 今啟動競拍

競拍底價50元，暫訂承銷價58元。競拍時間為5月23日～27日，5月29日開標， 5月31日～6月4日辦理公開申購，6月6日抽籤，暫定6月13日掛牌上市。

  • 工商時報 郭亞欣
●大武山牧場董事長林鳳春（左三）於日前率領經營團隊舉行上市前業績發表會。圖／郭亞欣
●大武山牧場董事長林鳳春（左三）於日前率領經營團隊舉行上市前業績發表會。圖／郭亞欣

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由台新證券主辦之全台最大規模的單一蛋雞飼養廠－大武山（6952）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5,468張，競拍底價50元，暫訂承銷價58元。競拍時間為5月23日至27日，5月29日開標，5月31日至6月4日辦理公開申購，6月6日抽籤，暫定6月13日掛牌。

該公司113年Q1營收新台幣3.38億元，年增51.57％，稅後淨利4,262.8萬、EPS 0.72元，大幅優於去年虧損之狀態。大武山牧場表示，由於去年Q1受雞隻健康因素及小雞延遲入雛影響，導致整體產蛋量減少，進而影響鮮蛋生產量及銷售量；今年整體蛋品市場亦有增無減，因此帶動營運銷售。

大武山牧場營運長魏毓恆指出，飼養環境對於蛋品品質有著決定性影響。因此，大武山牧場嚴格按照雞隻生長所需的飼料、水質、光照和衛生條件進行規劃，確保雞隻健康成長。同時，大武山牧場牧場引進德國Big Dutchman的專利籠及全自動化設備，從控溫到防疫消毒，每一個環節都自動化執行，打造既先進又貼心的養殖環境，讓消費者享用到的雞蛋品質能更上一層樓。

此外，大武山牧場的低溫保鮮洗選技術、定期的專業檢驗、堅守無藥殘留原則，從飼養到產出的自主管理方式，確保每顆出廠的雞蛋都是新鮮且安全，牧場更透過14道細緻洗凈和篩選程序，保障蛋品在洗選過程中的品質及衛生，並採用荷蘭進口的MOBA全自動洗選機進行生產，進行徹底的清潔消毒，確保每一顆蛋的無暇潔淨。

大武山牧場牧場的所有鮮蛋都直接經過零接觸的全自動處理流程，並在當天完成洗選、分級與包裝，不僅提高雞蛋的新鮮度與安全性，也保證產品從產地直達消費者手中的時效性與健康標準。因此，消費者可安心選購品質一致、價格合理的鮮蛋，享受從牧場直送的新鮮好處，也同步帶動大武山牧場營運穩步成長。

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