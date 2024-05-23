國泰人壽 五度榮獲國際卓越學習組織獎

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國泰人壽榮獲2024年美國人才發展協會（ATD）頒發的「最佳卓越學習組織獎（BEST Award）」，從全球75家入圍企業脫穎而出，勇奪第11名優異成績，也是唯一獲獎的台灣金融業者，凸顯國壽在人才培育領域的卓越實力，也延續五度參賽皆大獲全勝的佳績，與Allianz Commercial、Cisco、Zoetis、Bridgestone等國際知名企業齊名。

根據本次大會評審團的回饋指出，國泰人壽面臨環境變動時能敏捷因應員工技能缺口，值得高度肯定。藉由科技工具應用，國壽推出教育訓練專用聊天機器人，幫助業務員模擬銷售場景，與客戶進行對話練習，培養其以最自然方式提升銷售技能。另一方面，創新的學習平台結合直播課程開設，以「學習者」為中心出發，整合業務員的需求，將課程資訊公告、課程報名、學習軌跡紀錄等功能彙整，提供一站式學習資源平台。

截至今年4月底開課逾200堂，上課人數近20萬人，滿意度平均近97分，深獲同仁好評，也讓評審團留下深刻印象。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國壽擁有近3萬名員工，如何引領所有同仁精進職涯發展，是極具挑戰的課題；尤其科技發展日新月異，員工應培養的技能也需與時俱進。國泰人壽以「組織信任、專業技能、敏捷思維及永續實踐」四大引擎，推動人才發展策略，並鼓勵員工持續關注市場趨勢、掌握科技脈動，才能保持靈活應變的能力以因應未知挑戰。

未來，國泰人壽也將持續推進人才發展的四大引擎，追求卓越永續組織，邁向綠色金融，與社會共創永續未來。