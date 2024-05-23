生合生物聯手韓廠 強攻益生菌

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台灣益生菌大廠－生合生物科技（1295），日前與韓國科絲美詩集團簽署研發合作協議，將聯手針對植物乳桿菌（Lactiplantibacillus plantarum）TWK10在代謝症候群方面的功效展開深入研究；此舉，將拉高該公司於益生菌領域的國際地位。

該公司表示，根據國際科學期刊「功能性食品」發布的最新研究結果，TWK10可顯著抑制體重增加、減少脂肪組織重量，並改善血糖和血脂水平以及調節脂聯素與瘦素的比例，可保護肝臟並減少脂肪細胞肥大，優化能量代謝。此一報告，充分證明TWK10在改善代謝症候群方面的巨大潛力。

該公司執行長楊三連表示，TWK10是一種源自台灣泡菜的益生菌，生合生物科技啟動了10年的研發，至今取得全球10項發明專利及發表17篇科學文獻，並獲得加拿大、台灣及韓國等多項健康宣稱認證，另完成5項臨床試驗，成為全球首株促進運動表現、增強肌肉品質的益生菌。此次與韓國科絲美詩集團策略合作，不僅包含商業層面，還涵蓋臨床試驗和行銷策略，為益生菌健康領域立下新的里程碑。

科絲美詩集團執行長Wonil Yun指出，Cosmax NBT專注於功能性原料產品的開發，此次與生合生物科技深入合作，將充分擴大產品的功能性。根據韓國功能食品研究所的調查，2023年保健食品的市場規模達6.2兆韓元，而益生菌產品已成為保健功能食品的第三大類別，TWK10是韓國首款具備運動表現功能的益生菌產品，已經在韓國市場推出了數款相關產品，未來雙方將加強合作，深入研究TWK10在代謝症候群方面的功效，共同推動TWK10在韓國市場取得更大成功。