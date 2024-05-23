高科大、臺大辦論壇 探討未來教育

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國立高雄科技大學與國立臺灣大學未來大學計畫辦公室日前合作舉辦一場教育論壇，邀請來自全台各地高等教育學府的教師分享「實現未來大學教育」的相關發表與討論，追求教育創新與最大化學習成效是當前最新的熱門教育議題，本次論壇主題為「以學習者為中心的學習規劃制度」，探討以學生為本的創新教育策略及其對學習成效的提升。

高科大副校長李嘉紘與臺大教務長王泓仁一致認同，素養能力的培養需從「打破邊界」與「學習規劃」出發，籌辦這類論壇最大的目的，也是真正將創新的教育觀念帶入教育現場，實質推動教育現場發生改變。

高科大副教務長陳樹人以不同世代的成長背景、世代特徵、不同世代間的焦慮差異著手，分享高科大在教與學所應用的策略作法，包括暑期銜接課程、前瞻科技跨領域學程、學系領域探索課程等。

18日的論壇講者還包含臺大副教務長姜至剛、宜蘭大學教學發展中心組長楊淑婷、臺北藝術大學教務長林劭仁等。臺大導入「學習規劃師」幫助學生找到方向、善用資源適性發展；宜蘭大學則是透過建立學生社群（包含工作坊、讀書會）支持學生設計自己的跨域學習計畫；臺北藝術大學則是分享「以學生為中心」的教學略實施在藝術學科上所產生的挑戰與機會，北藝大也提供了一系列課程設計案例「英雄之旅課程」，說明如何整合自主學習、社會情緒學習以及跨領域學習。

高科大與臺大期許未來能增加更多合作與交流，更期望能將學習者為中心的理念與教育政策擴散到其他大專院校，實際改善台灣的教育環境，使之更加落實且高效。此次論壇不僅是一場學術交流的盛會，也是對台灣教育未來方向的一次深刻反思和前瞻，參與者共同期盼，這場討論能夠激發更多的創新教育思維，為台灣學生打造一個更加多元且富有成效的學習環境。