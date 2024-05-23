守護瓦礫堆上的毛英雄專案 上路

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搜救犬在意外災難的瓦礫堆中穿梭，以敏捷身手及靈敏嗅覺在黃金救援關鍵時刻為人類嗅出生機，屢屢立功。為鼓勵並守護搜救犬的身心健康，法國皇家基金會宣布將攜手社團法人臺灣工作犬發展協會，推動「守護瓦礫堆上的毛英雄」公益專案，期望透過兩年的時間，循序漸進提升領犬員與搜救犬的訓練環境，同時透過招募有志一同的獸醫師、醫護人員參與特搜隊醫療組的訓練，來強化對搜救犬的照護能力，為台灣的特搜隊伍打造最有力的後盾。

台灣搜救犬隊緣起於921大地震，當時沒有搜救犬隊的台灣，仰賴各國派遣來的搜救隊員與搜救犬前來救援，爾後，台灣決定開始成立搜救隊，並在2010年正式設立了搜救犬隊，目前除了內政部消防署特種搜救隊外，還有10個地方搜救犬隊。相較其他工作犬，搜救犬隊是最晚在台成立，但危險性相對也較高的工作犬隊。近期因2023年土耳其大地震及403花蓮大地震，愈來愈多民眾關心起搜救犬的生活與照護福利。

搜救犬從挑選、培訓到實際派遣須經過嚴格考驗與認證，多數搜救犬都具備堅定地愛吃與愛玩特性，牠們為得到領犬員獎勵，會努力克服挑戰，拚命尋找、達成任務；同時，搜救犬訓練需長時間持續付出心力，專業要求非常嚴格，犬隻皆須累積上千小時以上訓練，與領犬員長期培養默契，才得以成熟展現國際級的搜救能力。

臺灣工作犬發展協會秘書長戴安娜指出：「重大災難發生時，搜救犬執勤受傷、傷亡率是非常高的，牠們跟人類一樣也都需要第一時間的治療，若沒有獸醫的協助，搜救犬的死亡比例將高於90％。這次花蓮地震在搜救的過程中也遇上了突然的山崩，還好搜救隊員與搜救犬都平安無事。」

本次公益專案由法國皇家台灣分公司提案，從法國皇家全球近50個專案中脫穎而出，獲得法國皇家基金會經費贊助。身為臺灣工作犬發展協會理事長的關心羚醫師對此表示感恩與珍惜。