高雄萬豪酒店端午粽禮 開賣

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高雄萬豪酒店皇豪中餐廳研製四款特色端午粽，於佳節前夕推出「粽豪千里端午禮盒」及素食口味的「粽情粽意端午禮盒」，涵蓋經典廣式口味「鮑魚干貝裹蒸粽」、肥嫩豐盈「金不換瑤柱叉燒粽」、濃厚蕈香「羅漢齋猴菇粽」及綿密香甜「蓮蓉紅豆西米粽」，由主廚池一明率領團隊手工限量製作，每款禮盒皆贈精美保溫袋乙只，大宗採購另有優惠。

以新式粵菜虜獲饕客味蕾的「皇豪中餐廳」，將去年深受歡迎、工序繁複的「鮑魚干貝裹蒸粽」再次回歸登場。遵循古法加入獨家廣式叉燒醬與鬆香綠豆仁，保留老廣東的傳統風味。另「金不換瑤柱叉燒粽」以肥瘦勻稱的台灣五花腩經醃製悶烤後製作油潤叉燒，加入日本瑤柱、北菇、花生、鴨蛋黃、當季盛產的皇帝豆及「金不換」九層塔等豐富配料，與糯米一同包覆在孟竹葉中蒸煮，獨特粽香飄散十里。

此外，也推出二款素食端午粽：「羅漢齋猴菇粽」特選山珍之王「猴頭菇」，佐以素螺肉、紅藜麥、銀杏、栗子、香菇、芋頭、花生等配料，軟糯米粒浸潤馥郁香椿醬，在清香竹葉中蒸出氤氳香氣。「蓮蓉紅豆西米粽」蘊藏鬆綿香甜蜜紅豆及細滑清甜白蓮蓉，陣陣香氣撲鼻，甜糯不膩，在一片鹹口味的粽子中格外受到喜愛。

「粽豪千里端午禮盒」售價1,688元，內含鮑魚干貝裹蒸粽與蓮蓉紅豆西米粽各1粒，金不換瑤柱叉燒粽及羅漢齋猴菇粽各2粒；素食口味的「粽情粽意端午禮盒」售價1,300元，內含羅漢齋猴菇粽及蓮蓉紅豆西米粽各3粒，即日起至5月31日限量販售，須提前七天預訂並完成付款。訂購專線：（07）559-6910，更多詳情請見官方網站。