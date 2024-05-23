世界廚藝大賽 玄奘大學成果豐碩

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玄奘大學今年由餐旅系湯彩群老師帶隊，帶領餐旅系的八名同學5月16日至18日參加「2024第三屆馬來西亞世界廚藝大賽」，本次大賽除台灣外有加拿大、新加坡、澳洲、紐西蘭、印度、印尼、寮國、馬來西亞、中國等1,790名各國選手參加，大賽共設置210個競賽項目，邀請50位各國名廚擔任大會評委。台灣派出200餘位選手參加，共計10餘所大學共襄盛舉。

去年只有一名同學參加，取得1金1銀的亮眼成績，餐旅系同學們受激勵，今年陳可蕙（1特金1金牌），陳慧筠（2金牌），錢慧佳（1金1銀），王浩傑（金牌），許馨予（金牌），黃文俞（銀牌），朱恩慈（銅牌），王姿婷（銅牌）等八位同學參加聖誕餅乾屋、自由式點心包、創意月餅、現代式丹麥酥皮麵包、杯子蛋糕、餅乾自由式、素食點心、特製炒飯等九個項目。歷經三天比拼，共奪得2特金，6金2銀2銅佳績。

玄奘大學簡紹琦校長百忙之中關心同學們的練習進展，非常開心此次為學校帶來殊榮。這次參賽選手在湯彩群老師的帶領，開始討論設計參賽項目及作品風格，定期開會設定練習的目標及時程，在賽前半個月更是在江勁毅主任及全系老師配合與支持下展開集訓，同學們表示，很感謝學校提供優質的師資和教學環境給他們，他們希望之後有機會再和老師出來觀摩學習交流。