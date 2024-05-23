龍騰生技 研發錄可視檢測系統

龍騰生技以跨領域結盟方式成功研發『錄可視醫療檢測系統』，可快速輔助國內醫療系統精準檢測醫學應用，其嶄新新科技智慧系統，讓生物精準檢測更貼近全民大健康生活。

龍騰生技總經理魏幸紅表示，儘管現今全球景氣衰退，然而種種的困境並未減緩醫療產業的創新與發展，從全球生技健康市場發展的現況，可預見2024年醫療產業將以智慧醫療為主要的發展重點。再則，為因應政府即將於今年7月1日開始實施「通訊診察治療辦法」，可望有機會大幅放寬遠距醫療的適用範圍，且科技業者與電信業者，其實都早已積極佈局及打造智慧醫療生態體系。致龍騰生技亦已在2018年即與加拿大LAIPAC公司著手共同研發錄可視醫療檢測系統。因此在2020年爆發新冠肺炎疫情期間，它不僅成為許多國家對抗新冠疫情最為有力的檢測系統外，且能更快速獲得了多國的認證，舉凡；CE認證、德國BfArM認證、日本Telec認證，在在說明了國際對這套系統的肯定。

錄可視醫療檢測系統，擁有多項優點；一、具有高靈敏度及特異性功能、Al自動檢測速度快。二、AI智能科技判讀更準確，有效避免視覺判讀誤差。三、可應用於大規模的醫療活動檢驗，如；勞工體檢、社區醫療活動、捐血活動等。四、操作簡單，受檢者亦可同步接收測試結果。五、可將檢測資料利用傳輸功能與醫療院所資料庫作結合。

錄可視醫療檢測系統除了可應用在傳染性疾病、癌症腫瘤疾病、心肌梗塞、常規體檢觀測的檢驗項目外，亦可依據不同的需求外，量身打造客製化產品。完全符合政府將要實施的通訊診察治療辦法的核心理念，及遠端提供醫療診斷建議。且在實際使用上，其有著相當大的投資回報率，相較起醫院裡的大型檢測儀器，不僅價格低廉，也具備了篩檢多樣檢測項目的功能，堪稱是醫療最前線的檢測系統。另在擴充功能上也絲毫不馬虎，即便是忽然爆發的傳染性疾病，試劑本身也能藉由調整配方，因應流行的疾病改變檢測項目，具有最快速的應變能力。其所建立電子數據庫，也能根據用戶的要求連結不同的檢驗單位，由AI條理分類的各項數據，不僅可以用來判斷不同區域的陽性率，擬定因應的防疫政策。

近年來，龍騰生技一直致力於發展精準醫療事業，目的就是為了響應隨著時代進步而產生的各種新思維，不能只是固守傳統，而應順應潮流研發嶄新技術，引領醫療檢測發展事業向前邁進。

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