台南美食節暨百大伴手禮展 24日開跑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美食之都在台南！2024「台南美食節暨百大伴手禮展」將於5/24-27於大臺南會展中心推出8大展區強強聯手盛大舉行，包含「美食吃貨館、精品咖啡週、烘焙甜點祭、即時料理館、品酒生活節、茶業博覽會、觀光旅遊季、百大伴手禮」，此次將臺南作為推廣第一站，盼能將全台人氣美食飲品一站讓大家輕鬆品嚐採購！

咖啡甜點齊聚亮相！

台灣米其林一星甜點店當然也來到5/24-27台南美食節暨台灣百大伴手禮展，其中「Bye Bye Blues」主廚是義大利知名甜點大師，尤其生乳捲屢受好評單月銷售 10萬條，號稱生乳捲天花板，擁有雲朵般絲滑內餡在團購圈造成瘋搶。再來，就連國宴伴手禮「深緣及水」也來到展場，提供在地食材烹製傳統及新創美食，如烘焙麵包、伴手禮、自烘咖啡等，讓台南各處飄香。而咖啡廠商部分邀請到坐落於台南麻豆總爺藝文中心的「薩圖爾精品咖啡」與首度與不夠善良的我們戲劇聯名款-穎藏鮮粹咖啡禮盒「穎可達咖啡」，展覽期間推出商品包含世界各國精品咖啡豆與濾掛式咖啡，5/24-27展覽期間，現場可享展場獨家優惠，誠摯邀請您參與大台南難得的美食盛宴。

茶與酒嚐遍絕妙飲品！

台灣的茶文化擁有相當深厚的歷史，此次亮點包含榮獲百大伴手禮推薦「茶立方」與榮獲特等獎百萬茗茶「春勇茶王」登場。而美酒的部分包含國際烈酒競賽金獎「凱達格蘭」、日本酒類金獎「宮濱國際株式會社」、全球限量名酒「新瀉地酒」與無酒精白酒「宜家宜室」亮相，期盼大家在忙碌生活找尋屬於自己的生活模式，一同來大臺南會展中心品味生活的美妙！展覽詳情：https://bit.ly/3QOjZ4R

警語:未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有害健康