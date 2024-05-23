台南萌寵物用品展 24日開幕

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2024「台南萌寵物用品展」將於5/24-27大臺南會展中心舉辦，聯合300大品牌共同舉辦。萌寵物展總部於攤位設有：「能量吃食補給站」展出各式品牌飼料、罐頭、零食、保健營養品；「外出裝備更衣間」展出一系列服飾、推車、背包、牽繩、推車、配件及美容商品；「智能幸福體感室」擁有時下最新AI智慧毛孩家電與寵物居家用品；「療癒舒壓娛樂室」網羅手工周邊文創小物及鍛鍊舒壓玩具等，歡迎大家一起蒞臨萌寵物展與貓狗共同填補居家幸福生活。

台南寵物展有如「寵物界Costco大型試吃場」，上百家品牌提供：飼料、零食、罐頭、貓泥、鮮食等展場試吃，更提供展場獨家團購箱購回饋，為毛爸媽省下更多毛孩日常消耗品花費。寵物展展內總是會聚集上千隻以上可愛貓狗，成為毛爸媽之間互相交流與舒壓的活動，更有飼主會攜帶土撥鼠、鳥、蜥蜴、花栗鼠、拇指松鼠、守宮、鬣蜥等萌寵齊聚一堂，歡迎毛爸媽5/24-27帶毛孩一同蒞臨寵物大型試吃場。

除了萌寵英雄們的食衣住行育樂的提供補給外，更舉辦一系列互動競賽，如預約送寵物英雄面具、寵物零食DIY、寵物寫真拍客製遊戲卡牌、免費施打狂犬疫苗/植入晶片、愛心公益認養、鏟屎秤重PK賽、鏟飼料補給站、變裝穿脫賽等活動；另外在現場邀請了行為訓練師、心靈溝通師、健康獸醫師等提升技能及知識教育，給予萌寵英雄們全方面的支持。（以上活動名額有限，請提早報名確保名額）限量免費取雙人門票：https://bit.ly/4amwWdk