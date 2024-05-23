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線上旅遊平台首開賣團體旅遊 祭最高可享萬元旅遊補助吸客

  • 中時即時 洪秀瑛
一年一度的青森睡魔祭將展開。（平台提供）
一年一度的青森睡魔祭將展開。（平台提供）

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每年5月報稅季是消費者荷包失血的時候，旅遊平台近來推出「AsiaYo爆睡祭」超值優惠，透過旅遊喜悅填補眾人荷包失血的心痛。

AsiaYo「爆睡祭」活動概念來自讓大家放鬆舒壓的旅遊本質，平台內提供多種類旅遊商品，可讓旅客隨時在旅遊的途中大玩特玩、大睡特睡。

特別的是，該平台今年首度開賣團體旅遊的商品，有別於以往線上平台以自由行商品為主的趨勢，將全球各地的團體旅遊納入平台中，滿足所有階層的消費者需求。

AsiaYo行銷長游棨元表示：「首波將以日本為主打，發揮我們AI科技旅遊平台優勢，舉例來說，傳統旅行社在旅客報名後都需人工收取護照核對資料內容，但我們透過AI程式協助，自動化核對護照資料，即可透過AI完成旅客資料之上載，省去許多人工作業時間，我想這將是會來旅遊業的趨勢。」

平台針對不同旅遊產品提供不同優惠折扣碼，內容包含一票難求的東北三大祭典之一的「青森睡魔祭」與「秋田竿燈祭」，每人最低只要49,990元起。

郵輪新航線名勝世界壹號強勢回歸，早鳥最高現折6,000，台灣的住宿、露營滿3,000折200，海外日韓泰訂房滿5,000折250，團體所有行程滿20,000折500，郵輪滿50,000折700。

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