糊塗爸媽忘記小孩已成年 賣房被補稅77萬元

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納稅義務人甲君112年個人房屋土地交易所得稅申報，列報出售台北市北投區房屋及其坐落基地課稅所得700萬餘元，減除自住房地免稅額400萬元，自行繳納稅額34萬餘元，但因該房地僅甲君成年子女辦竣戶籍登記，不符「自住」，國稅局核定甲君應補稅額為77萬餘元。

國稅局提醒，免稅所得額400萬元規定適用條件就是自住且要設籍，甲君當初以子女名義設籍時，子女未成年，之後「一直忘記小孩長大了」，所以沒改成由自己設籍，雖然國稅局認為情有可原而未再加罰，但賣屋的稅金仍從30幾萬變百萬。

台北國稅局說明，所得稅法第4條之5第1項第1款明定，個人交易房屋土地須同時符合以下3個要件者，可享有課稅所得在400萬元以內免納所得稅，又課稅所得超過400萬元者，就超過部分按稅率10％計算應納稅額之優惠，其要件為：一、個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年。二、交易前6年內，無出租、供營業或執行業務使用。三、個人與其配偶及未成年子女於交易前6年內未曾適用本款規定。

台北國稅局表示，個人出售房地適用房地合一自用住宅免稅額，須本人或其配偶、未成年子女在該房地辦竣戶籍登記，持有並實際居住連續滿6年，如僅有「已成年子女」或「直系尊親屬」設籍及居住於該房屋，尚不符合規定，仍無法適用自住房地租稅優惠。

該局呼籲，個人出售房屋、土地屬房地合一稅課稅範圍者，依所得稅法第14條之5規定，須於房屋、土地完成所有權移轉登記日之次日起算30日內辦理申報，又為適用所得稅法第4條之5第1項第1款免稅所得額400萬元之優惠，個人或其配偶、未成年子女須於該出售房地辦竣戶籍登記，並實際居住連續滿6年，如於該出售房地未有居住事實，或有出租情事，皆不適用該條款之租稅優惠，納稅義務人應留意相關規定，以維自身權益。