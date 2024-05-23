Fed紀要高唱鷹調 3大指數盡墨 輝達績優盤後漲

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美國聯準會公布5月會議紀要，內容顯示官員對於通膨憂慮加深，多名官員支持在必要時進一步縮緊貨幣政策，華爾街股市22日開盤微幅波動，會議紀要出爐後跌幅迅速擴大，道瓊工業指數一度跌逾300點，終場三大指數本周首次集體收跌，道瓊創下本月最大跌幅，唯獨費城半導體指數收紅。

道瓊工業指數下跌201.95點，或0.51％，收39,671.04點；標普500指數下挫14.40點，或0.27％，收5,307.01點；那斯達克指數下滑31.09點，或0.18％，收16,801.54點；費城半導體指數上漲52.42點，或1.03％，收5,126.81點。

數據方面，美國4月二手房屋銷售意外減少1.9％，連跌兩個月，以年率計為414萬間，遠遜預期的升至423萬間，期內房價中位數成長5.7％，報40.76萬美元，創歷來4月的新高紀錄。

政經方面，聯準會會議紀要高唱鷹調。內容顯示，由於第一季通膨數據不佳，聯準會官員預計需要觀望更長時間，才會對通膨降至目標更有信心，意味著他們不急於降息、高利率將會維持更久。多名官員也表態稱，倘若通膨未降溫，他們願意進一步升息。

聯準會會議紀要公布後，美國國債價格下滑、殖利率加速攀升，10年期美債殖利率最多升4.7個基點，報4.462％；2年期美債殖利率揚升4.9個基點，報4.882％。

針對5月的會議紀要，有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，截至4月為止公布通膨數據確實令人失望，顯示對抗通膨的進程遭遇挫折，因此聯準會官員預計需要等待更多時間才能降息、甚或對升息持開放態度，不過，上周公布的4月通膨數據顯示價格壓力並未持續升速，因此投資人可以對聯準會不會再度升息而放心。

大宗商品方面，美國能源資訊局 22日公布，在連續兩周庫存下降後，上周美國商業原油庫存上升180萬桶，消息公布後，原油跌幅收窄、刷新當日高點，但在聯準會會議紀要揭曉後，原油跌幅再度擴大，紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價下跌1.4％，來到每桶77.57美元；倫敦北海布倫特原油7月交割價下挫1.2％，來到每桶81.90美元。

地緣政治方面，美國貿易代表署（USTR）22日表示，對中國電動車、電動車電池等產品加徵關稅的措施，部分將於公眾意見徵詢期結束後，在8月1日生效，受影響的產品共有七類，包含鋼鐵和鋁、半導體、電池、關鍵礦物、太陽能電池、船岸起重機和醫療產品。

個股方面，晶片龍頭輝達周三收黑0.46％，收報每股949.50美元，該公司於盤後公布第一財季財報，其營收和獲利均優於預期，受惠於人工智慧浪潮，CSP巨頭向該公司大量購買GPU，且伴隨Hooper系列開始出貨，輝達資料中心營收暴增427％、達194億美元，另外，輝達本季財測依舊強勁，激勵盤後股價跳漲，漲幅一度擴大至7％以上，股價首次突破1,000美元關口。

大型科技股22日漲跌互見，Meta揚升3.15美元，漲幅0.68％，收在467.78美元；微軟上揚1.48美元，漲幅0.35％，收報430.52美元；Alphabet下滑1.54美元，跌幅0.86％，收報178.00美元；蘋果收黑1.45美元，跌幅0.75％，收在190.90美元；亞馬遜挫跌0.02美元，跌幅0.01％，收報183.13美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升2.48美元，漲幅1.61％，收報156.15美元；日月光ADR上漲0.08美元，漲幅0.74％，收報10.94美元；聯電ADR收紅0.15美元，漲幅1.76％，以8.65美元作收。