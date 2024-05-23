5／23盤前》CCL龍頭領漲 台廠最新動向曝光

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●輝達財報千呼萬喚始出來，外資圈對其關注度來到高峰，財報公布前刮起一陣押寶風，摩根士丹利證券針對台積電、緯穎在內的逾十檔供應鏈，推出輝達財報將如何牽動台廠股價的情境分析，規模之大、實屬罕見，摩根大通證券同時針對AI資料中心的電源與散熱，進行深度剖析。

輝達財報揭曉前夕，21日每股股價收報953.86美元，創下歷史新高，顯示投資人對於該公司業績抱持高度期待，輝達財報之所以備受市場矚目，因為這不僅是觀察AI產業發展的重要指標，更攸關美股能否延續漲勢再寫紀錄。

大摩針對供應鏈受輝達財報牽動所做的情境分析顯示，出現樂觀情境的機率有3成、落在基本假設的機會有5成。若出現樂觀或基本情境，供應鏈大多數個股股價均會有慶祝行情，幅度則隨受惠幅度、股本大小有所差異。

●晶圓代工龍頭台積電股價22日狂飆，盤中上衝865元、收盤864元，雙創歷史新高，帶動加權指數再譜台股新高點，後520行情亮麗出擊。樂觀派外資賦予台積電的推測合理股價約落在900元，接下來就看輝達等AI相關大客戶展望，若往樂觀發展，台積電目標價調升潮可望再現。

外資22日以買超金額第一的109.82億元，擴大買超台積電，以台灣匯立證券的客戶買超5,405張台積電最多，其餘買超在1,000張以上的外資券商，還有美林、摩根大通與大和國泰。

●大陸CCL龍頭建滔積層板發出漲價通知，由於銅價大幅上漲，客戶拉高備貨，5月產能已全部接滿，迫於成本壓力，20日以後新單採用新價，換算之下，調漲幅度約5％～10％，調漲範圍涵蓋所有厚度CCL，建滔開了漲價第一槍，台光電（2383）表示不領漲，但評估將成本反映給客戶。

此一消息傳出後，CCL廠包括南亞、台燿等，皆向客戶討論成本上升的問題，部分產品已調漲價格。另一家台系CCL廠確定跟漲，並且已經與客戶展開協商，即將拍板調漲幅度，公司看好第二季營收暢旺，若漲勢成形，對營收將有加分效果。

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●今年3月歐洲議會通過《AI法案》後，經過兩個多月終於獲得歐盟會員國同意，由歐盟理事會在21日通過法案，成為全球第一套詳細規範生成式AI應用與風險的法規，影響力將遍及全球，甚至可能左右矽谷科技大廠未來AI發展。

●主計總處22日公布4月失業統計指出，雖然製造業就業人數仍比去年同月減逾1萬人，但在內需服務業復甦的帶動下，失業率降至3.36％，創近24年同月最低，顯示國內景氣正朝穩定方向發展。

●設立海外科學園區將成為新政府經濟發展的重要腹案。新任國科會主委吳誠文22日指出，台灣科學園區堪稱世界模範，政府也有責任協助產業往外擴散，只要能達到互惠互利，有誘因且符合國家利益，「會就海外設置科學園區的相關機制，與經濟部展開討論」。

●半導體產業位列五大信賴產業之首，新任國科會主委吳誠文22日指出，台灣的半導體產業不能只有先進製程，國科會會逐步建立「功率半導體」，並搶先應用在智慧電網上。據了解，國科會已就半導體產業的發展方向展開研究，當務之急是發展功率半導體，但這只是其中一步，會持續完善我國的半導體布局。

●環境部長彭啟明22日首次赴立法院備詢，碳費進度以及是否碳費徵收造成房價、電價齊漲等議題，最受立委關心。彭啟明強調，「碳費要盡快上路，就算價格是0元也要做」，他並認為，碳費徵收對台電影響很小、不會導致電價調漲，他將組成聯合稽查小組，了解是否有業者趁機亂漲房價。

●丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導開發的彰芳暨西島離岸風場22日完工，到場的副總統蕭美琴表示，這是全台離岸風電發展史上，首座全面落實本土化比例最高、準時完工的風場，對台灣能源轉型具有重要意義，她強調，政府會朝向多元綠能轉型方向，協助產業提升競爭力。

●金管會主委彭金隆上任第三天，首項可望調整的政策曝光，即考慮檢討調整保險業監理指標之一的「淨值比」，彭金隆22日在立院財委會表示，淨值比在學理上有可討論空間，壽險2026年要接軌新清償能力指標（ICS），是否仍需要雙指標，他心中「已有腹案」，將等方案確定可行時，會向外界揭露。

●金融營業稅2％撥入金融特別準備金的部分將在今年底落日，金融業爭取調降稅率，金管會主委彭金隆22日赴立法院財委會答詢時，首度表態支持調降，其中2％撥入特別準備金部分可取消，稅後至少降到3％，但最好情況是回到2014年的2％，他強調最終尊重財政部決定。

●台積電致力打造科技與生態平衡，22日宣布啟動「Eco Plus!-生態共融計畫」，連結廠區周邊綠地與政府、民間團體資源，從棲地保育、物種復育及知識培力三大面向，深化推動生物多樣性行動。台積電人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅指出，做為全球領先的半導體公司，將擔起號召者的角色與責任，攜手產官學研之夥伴共同進行資源串聯與整合，未來進一步在全球營運據點展開類似計畫，全面實踐科技與生態共榮願景。

●美國白宮5月14日宣布對中國大陸進口產品加徵關稅，決議在2025年前對陸製半導體產品課徵高達50％關稅。研調機構TrendForce認為，此舉將加速供應鏈轉單，台系晶圓代工廠近期接獲加單，產能利用率上升幅度優於預期，預期下半年世界先進產能利用率提升至75％以上；力積電12吋產能利用率將達85～90％，而聯電產能利用率也將落在70～75％。

●台塑企業宣布與韓國科學技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST）簽署合作協議，旗下長庚大學、明志科大、長庚醫院、台塑新智能、台塑生醫、長春藤生命科學公司，將與KAIST成立全球產學研專案團隊，在生技及新能源領域展開緊密夥伴關係，並聚焦幹細胞、基因治療、儲能電池及車用技術等突破性先進研發，加速推動科研成果銜接技轉至產業應用端，台韓攜手締造更健康、永續的未來。

●裕隆集團全面搶攻電動車商機，旗下汽車三寶22日於聯合法說會揭示重大進展，中華車宣布旗下MG品牌將於6月上市全新跨界電動車MG4，成為繼納智捷n7後台灣第二輛國產電動車。隨著n7在4月銷售封王、5月領牌進一步擴增，裕隆集團「統包」台灣唯二國產電動車款，展現問鼎國內電動車市場的高企圖心。

●大同22日舉行法人說明會，總經理沈柏延以易經「升卦」變「泰卦」，來形容大同經營易手一千天，從小樹成長到大樹的過程，他指出，六個事業群每個事業群面對的商機都在成長，重電和新能源是大同成長的雙引擎，重電事業今年營收成長目標25％。

●房價漲勢Hold不住，台北市政府地政局22日公布2月實價登錄交易動態資訊，結果顯示「價量齊升」，住宅價格指數、住宅總價、住宅單價同步創新高，其中住宅價格指數月增1.43％、達122.25新高；每戶標準住宅總價1,937萬元、連二月超過1,900萬元，再刷新高紀錄；標準住宅單價每坪61.68萬元，連四月站穩6字頭，再度改寫新高。

●5月報稅季進入尾聲，今年各家銀行配合報稅祭出的刷卡優惠，集中火力在爭取繳稅大戶，在高回饋率刺激下，主要發卡銀行大戶刷卡繳稅明顯提升，包括台北富邦銀繳稅逾千萬元的大戶今年成長4倍，台新銀行繳稅筆數年成長逾3成，且不少百萬元級以上繳稅大戶，預期刷卡繳稅效應將推升5月簽帳金額再創新高。

●受惠人工智慧（AI）和全球能源轉型令銅需求不斷增加，銅價迭創歷史新高，紐約期銅21日每磅更漲破5美元大關，再創新天價。專家並表示，由於環保要求嚴格，礦商不容易開新礦而難以增產，供應不足問題恐會持續數年。

●人工智慧（AI）帶動龐大的電力需求，向來以穩健著稱的公用事業類股搭上AI列車，展現出凌厲漲勢，能源公司Vistra今年來股價漲幅甚至超越AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）。

●隨著傳統有線電視市場持續萎縮、串流影音競爭加劇，有線電視巨頭Comcast為搶占收視大餅，21日宣布推出囊括網飛（Netflix）和Apple TV＋的串流媒體組合包，且月費只要15美元（約新台幣488元）。

●大陸今年首期超長期特別國債推出以來，成為各界關注焦點。20日該檔國債在一級市場掀起搶購熱潮，22日二級市場交易首日，買氣持續延燒，盤中最高上漲25％，更兩度因快速上漲觸發臨時停牌。

●根據代表外資動態的北向資金流向，以及國際投行追蹤的數據顯示，全球資金配置大陸市場的熱情升溫。高盛近日報告指出，海外對沖基金已連續第四周增持大陸股票，並且在過去八周內，海外對沖基金有七周買入陸股。

●大陸手機電商購物平台拼多多22日公布的今年第一季財報顯示，總營收人民幣（下同）868.1億元，獲利280億元，均高於預期。財報公布後，拼多多美股盤初大漲7.6％，市值超過阿里巴巴。

●升息後發行成本大增，但今年企業發債搶錢卻未縮手。據櫃買中心統計，5月傳統發債大戶全員出動，台積電、中油、台塑三大咖進場發債搶錢，合計發行公司債311億元，整體企業5月發債420.1億元，且因中央銀行升息效應，10年券票面利率已破2％，但企業仍不惜成本發債籌資。

●財政部鼓勵公股銀行再衝刺綠能相關放款，據公股銀統計，今年首季再生能源相關放款新承作約50件，以太陽光電相關產業最多，其中包括規模破百億元的大型聯貸案；據了解，公股銀參與數件離岸風電供應鏈國產化、儲能案件，下半年將會陸續出爐。

●中租控股22日股東會通過150億元現金增資案，中租控股策略長廖英智表示，今年不會發行海外存託憑證，將等第三季，視業務動能或預期2025年景氣可明顯成長時，再決定是否辦理現增。

●當沖拉高台股交易量，但投資人是否有賺到錢？金管會主委彭金隆22日指出，據證交所統計，當沖交易人數中有53％是賺錢，47％的人賠錢，但損益金額來看，賠錢金額較大，有13％的當沖交易人占9成虧損，主要是集中在交易頻繁的大戶。

●台股22日大漲315.08點或1.48％，再創新高，金融股亦跟著大盤走揚，單日漲幅0.45％，其中，元大金因股市熱絡加上ETF大賣、獲利表現等因素大漲，盤中一度拉高至34.2元，收盤仍漲4.05％，收在33.35元，成為單日漲幅冠軍。

●持續拓展AI、智慧車用、智慧醫療及智慧製造等布局，廣達研發經費繼去年首度占公司營業收入2％，達233億元創下新高後，今年有望再寫高點，預計將超過250億元。

廣達指出，AI發展過程中，創新與突破往往需要提前布局和持續探索努力，因此投入大量資源挖掘尚未被充分開發的潛在機會，同時加上員工激勵等因素，今年研發經費預計會再創高。

●台灣大哥大入股回歸線娛樂公司40％股權案，公平會22日委員會決議通過，認為兩家公司結合後對於市場競爭不至有顯著影響，因此不禁止結合。

●系統整合商邁達特旗下應用軟體公司「MetaGuru逐鹿數位」，22日宣布進軍AI智慧飯店解決方案，預計2024年於台北國際電腦展中亮相。逐鹿數位總經理蕭世欽表示，逐鹿的AI智慧飯店解決方案，將可協助亞太區旅宿業者解決缺工問題並且順利綠色轉型。

●半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*表示，該公司目前仍保持良好訂單水準，隨著客戶拉貨穩健提升下，助力整體產能稼動率保持一定水準之上，該公司不僅在半導體相關、光電等領域中擴大業務接單動能，也持續擴大兩岸及東南亞等區域業務版圖。

●資訊安全廠商Check Point與趨勢科技日前發布資安報告。Check Point發布「2024年雲端安全報告」，雲端安全事件較去年同期大幅成長154％。而趨勢科技則指出，台灣受訪企業中，有高達96％的網路資安領導人，在董事會壓力影響下，不敢直接點出企業所面臨的資安風險。

●受惠中科產業鏈加持，台中躍居國際商務重鎮，愈來愈多國際品牌酒店爭相插旗，其中位於西區草悟道的「勤美洲際酒店」預計第三季開幕營運，七期新地標「台中之鑽」將引進萬豪集團旗下最頂級酒店品牌JW Marriot，預計2026年營運。隨著兩大國際品牌酒店的進駐，助攻周邊指標新案房價續創高。

●看準「便利」已成為當今消費者主要訴求，舉凡民生消費從量販超市移轉至中小型社區超市，及外送平台興起，都彰顯此一趨勢，和泰汽車自2019年首度推出TOYOTA社區型保修站，為車主提供即時、專業的服務，其便利性成功獲得車主肯定，正式突破100站，已有逾37萬車次入站進行汽車售後保修。

●看好台灣航太、無人機產業前景，吸引國外主權基金渡海來台投資。股東包括新加坡政府投資公司（GIC）的永虹先進，預定近期與某業者合資成立無人機公司，將利用永虹的熱塑複合材料，投入軍用與商用無人機製造，讓無人機從碳纖熱固複材，跨足碳纖熱塑複材，以期達到ESG目標。

●近期第一銅（2009）因為銅價大漲帶動股價漲勢，22日該公司公告自結獲利，4月營運狀況大幅好轉，不僅營收2.65億元創今年最高，年增34.94％，單月稅前盈餘1,229萬元，更較去年同期大增逾2倍。分析師表示，第一銅獲利激增，與近期銅價飆漲有高度關聯；銅礦短缺的現象今年來日益嚴重，因此認為第一銅今年營運可期。

●在台積電（2330）領軍帶動下，22日加權指數再度攻上歷史高點，櫃買指數也同創波段新高，52檔上市櫃台股ETF集體收紅同慶，其中，群益科技高息成長（00946）、國泰台灣5G+（00881）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）等16檔ETF市價更是攻上掛牌來新高，表現亮眼。

●台積電（2330）22日威風八面、直衝865元改寫歷史新高，再扮台股創高MVP，隨台積電技術論壇台灣場次23日將於新竹盛大展開，市場關注其創新技術進展，矽光子、CoWoS先進封裝兩大題材再吸睛，上詮（3363）、華星光（4979）、光環（3234）齊攻漲停，萬潤（6187）、閎康（3587）等CoWoS供應鏈共享榮耀。

●元太（8069）舉行法說會，董事長李政昊表示，5月份電子貨架標籤的庫存去化已接近尾聲，看到拉貨動能增溫，第三季可望回到成長軌道。整體來看，今年一季比一季好，全年表現優於去年的展望不變。元太第一季毛利率因產品組合略降至50％以下，李政昊強調，元太有定價權，毛利率變化不用擔心！（中性看待）

●采鈺（6789）22日召開股東會，董事長關欣表示，高畫素、大尺寸的CMOS影像感測器（CIS）需求熱絡，龍潭廠第三季就會全力生產，且現階段竹科廠產能已滿載，有機會跟客戶討論調漲價格，目前訂單看到第三季，整體下半年會優於上半年，全年業績也會比去年好。

●記憶體模組大廠威剛（3260）22日舉行線上法說，公司經營層指出，AI PC及AI手機陸續上市，AI終端應用擴大，將帶動記憶體容量大增。

在需求全面升下，DRAM及NAND合約價在第三、第四季，也將持續上漲，威剛樂觀看待記憶體產業後市。

威剛第一季毛利率26.43％、營業利益15.47億元同步改寫單季歷史高點，稅後純益年暴增17倍，每股稅後純益（EPS）3.62元，也登上近11個季度以來高點。

●軸承大廠新日興（3376）納入00940新增成份股，吸引投信法人持續性買超，累計投信法人已經回補持股12個交易日，合計買超張數高達5,921張，持股比率已達3.15％，加上下半年即將啟動的募資計畫，激勵新日興股價重返200元整數大關。

00940新增21檔成份股，新日興入列，儘管00944剔除新日興，惟00940規模超越00944，隨著新增成份股帶來被動買盤的挹注，新日興獲投信買盤追捧。

●明基材（8215）董事長陳建志表示，併購衛普一年多，去年因為大陸競爭造成營收下滑，今年醫材、衛材需求回溫，衛普營運將重回成長軌道。而且集團資源整合，積極推廣醫療、甚至是建築膜材等新應用，挹注新的成長動能。整體來看，今年集團醫療產品明顯復甦，預估醫療相關營收衝刺20～30％的高成長。

●美國對中國大陸多項產品加徵關稅，大陸橡膠手套業者加稅烏雲罩頂，轉單效益帶動下，馬來西亞為首的東南亞手套廠成意外贏家，相關企業近日股價飆漲，市場亦看好事件促使手套產能加速復甦，帶動上游乳膠供應商南帝（2108）、申豐（6582）反彈。

●受惠台電強韌電網計畫釋單，大亞（1609）目前在手訂單達75億元、產能滿載，4月及前四月合併營收飆同期新高。大亞表示，近期國際銅價持續上漲，大亞避免獲利遭銅價大幅波動影響，第一季末起開始控制銅材庫存。

●0403花蓮地震帶動危老都更、修補急單增加，加上台積電持續建廠牽動科技廠辦建案持續成長，預拌混凝土廠對第二季營運成長審慎樂觀，環泥（1104）預期第二季本業會比首季成長，環泥首季營業利益2.46億元、年增27％。國產建材（2504）的預拌混凝土庫存訂單在三個月內從760萬立方米增加到800萬立方米。

●東南水泥（1110）取得橋科、台積電高雄廠建廠工程的預拌混凝土供應訂單後，水泥銷售穩定成長，針對政府日前透露有意將卜特蘭低碳水泥納入公共工程使用，東泥表示未來也將視市場需求，考慮規劃向台泥等公司購買低碳水泥，再出售給工程需求廠商，增進營收。

●家用縫紉機廠伸興（1558）因歐美客戶去化告一段落，第一季銷售緩步回升，22日法說會報佳音，表示目前在手訂單二個月，5、6月起訂單回溫，看好全年出貨量有機會勝過去年的170萬台。伸興轉投資宇隆（2233）新廠預計下半年加入，今年營運有機會勝過去年。

●遠雄建設（5522）新北中和廠辦建案「遠雄擎光」銷售旺，欣欣天然氣公司以6.64億元掃走11戶及停車位36個，貢獻遠雄處分利益約1億元，依目前股本計，每股獲利貢獻度約0.128元。

遠雄副總經理謝清林表示，「遠雄擎光」已於去年底取得使用執照，依目前工程進度，預計今年下半年開始交屋入帳。

●聯鈞（3450）打入AI供應鏈，數據中心出貨在第一季營收占比，大幅攀升至5成，隨北美四大雲端服務供應商（CSP）持續加大AI資本支出，聯鈞2024下半年及2025年出貨看增。

●上奇科技（6123）旗下轉投資雲端服務公司昕奇雲端（7747）預計5月27日，以135元參考價登錄興櫃，該公司總經理李正雄表示，2024年營收獲利將呈現逐季成長。董事長許承強則表示，昕奇雲端日本市場的營收占比至年底可望達到1成，較第二季倍增，且未來1～2個月內即達損益兩平。

●半導體設備零組件廠意德士（7556）22日參與櫃買業績發表會，董事長闕聖哲表示，海外營運比重及非晶圓製造領域的營收貢獻雙雙如預期成長，未來將是重要營運成長動能，且該公司今年營收希望能比去年好，另外，竹東新廠將於第三季動工，預計2026年初生產，產能將增加2倍。

●工業電腦廠安勤（3479）積極搶攻全球工業智能商機，宣布攜手兆芯、瑞芯微等晶片廠，參加6月12～14日在上海世博展覽館舉辦的首屆上海國際嵌入式展，展示AI運算系統、嵌入式電腦、工業應用平台等系列產品。

●透過八大公股券商下單的政府相關資金趁著外資22日回頭買超321億元之際，逢高調節67億餘元，維持與外資對作方操作策略，惟公股仍積極加碼廣達（2382）、晟銘電（3013）及南亞（1303）等17檔個股，其中，廣達及長榮（2603）等2檔，外資同站買方，股價收漲。

●台股加權指數22日攀登歷史高峰，元大台灣50正2（00631L）、國泰臺灣加權正2（00663L）、群益臺灣加權正2（00685L）及富邦臺灣加權正2（00675L）等四檔兩倍正向台股ETF，齊步大漲逾4成，狠甩其他ETF。

●臺灣證券交易所公布上市公司第一季財務報告每股淨值資料，億泰（1616）、中視（9928）等4檔每股淨值回復至票面，自5月23日起恢復信用交易。

利空因子：

●中美晶片禁令風暴恐捲土重來！美國於2022年10月對中國祭出新一波晶片管制，台積電最終得到美國商務部展延豁免許可，為期一年。該豁免令即將於本月31日到期，恐衝擊南京廠的出貨進度。

台積電表示，公司於去年10月即向BIS（美國工業和安全局）申請無限期豁免，程序尚在申請中。台積電南京廠一年期的展延豁免將於5月31日截止，法人指出，若沒有獲得新許可函，南京廠將自6月1日起，針對取得來自美國之特定出口物項將進行逐筆申請出口許可。

●自從美國宣布要對中國大陸進口鋼鐵、鋁加稅之後，愈來愈多國家跟進，近期傳出韓國現代鋼鐵也考慮對大陸進口鋼板提起反壟斷訴訟申請。

目前包括巴西、智利等國都已準備對大陸鋼品提告，越南也對大陸熱軋提起反傾銷調查，而美國更把301條款中對大陸進口鋼品關稅從原本的0～7.5％提高至25％。

●英國4月通膨率雖是近三年來首度跌破3％創新低，但降幅不如預期，市場對英國央行（BOE）6月首次降息的期待憑添變數，交易員預估BOE下月啟動寬鬆的機率跌破2成。

4月通膨報告22日出爐後，貨幣市場交易員預測英央6月20日例會降息的機率，從當天稍早的50％大砍到只剩15％，8月降息機率也自70％驟減至40％。

●受汽車和晶片製造設備帶動，日本出口連續五個月擴張，但中國等主要貿易夥伴需求疲軟下，增幅遜於預期，同時原油漲價及日圓劇貶拉大進口增幅，4月出現兩個月來首見的貿易赤字。

日本財務省22日公布，4月出口年增8.3％至8.98兆日圓，增幅較3月的7.3％擴大，但不如《路透》調查經濟學家預期的11.1％，歸咎於主要市場中國經濟復甦蹣跚。

●在母公司迪士尼（Disney）擬削減成本以及減少獨家串流內容數量之際，美國知名動畫公司皮克斯（Pixar Animation Studios）將裁員約14％。

此消息最初由《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）揭露，該報導提到這將是皮克斯歷來最大規模裁員。

●在中國電動車（EV）崛起並強勢「出海」下，中國、美國、歐盟圍繞著汽車產業的角力戰日趨升溫。在歐盟今夏或對中國提出電動車反補貼關稅，以及美國日前將中國電動車進口關稅調漲3倍至100％後，為謀反制，傳出中國有意調高部分歐美進口汽車臨時稅率，最高將達25％。

●大立光遭德國廠商跨海提告盜用光學校正軟體，台中地檢署上月以違反著作權法及詐欺罪起訴大立光公司及總處長等10人，台中地院將於31日首度開庭，一旦判定有罪，求償金額恐上看10億元；而大立光前後任董事長林恩舟、林恩平兄弟獲不起訴處分，德廠已向台灣高檢署智慧財產檢察分署提出再議。

●連鎖咖啡通路路易莎咖啡（2758）22日公告，基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件。（中性看待）