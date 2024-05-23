全國汽保理監事聯席會與新北公會6／2在城市科大辦油電車快速新技研習

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中華民國汽車保養商業同業公會全聯會，「第四屆第八次理監事全國聯席會議」，日前，在高雄六龜扇平山莊會議廳舉行。會議主席由第四屆現任理事長柯富騰主持，偕同二位全聯會副理事長陳定宇、柯博文與常務理事戴世昌，及創會理事長柯育沅、輔導理事長蔡見喜、高級顧問陳繁興、陳新彬等貴賓列席，與會來自全國各縣市理事長代表及理監事等共同與會聯誼。

據全聯會裡事長柯富騰表示，此次會議，有別於以往例行固定會所召開理監事聯席會議。此行兩天一夜理監事聯席會議活動安排，事經三月第七次全國理監事會議時，由輔導理事長蔡見喜於臨時動議提議，經會決議通過促成第八次理監事聯席會議在高雄扇平山莊會議廳，隨即由全聯會秘書處統籌安排；五月18、19 日兩天一夜以『卓越服務、邁向創新』辦理此行聯席活動。

柯富騰說，其主要目的，是能讓來自全國汽車保養理監事會員幹部，藉以異地戶外踏青聯誼會議活動機會，邀聚全聯會全國理監事同業家人身心健康同樂踏青外，其是有助於同業彼此間互動交流外，對會務議事討論報告進行間氣氛更為融洽。秘書處在地方文旅及產業交流安排行程有；探訪神秘國度高雄市那瑪夏區，深入叢山峻嶺秀麗景色及生態壯闊自然環境的「錫安山」、扇平山莊辦理監事聯席會議、美濃客家文旅及美濃煙樓坊藝術饗宴等行程。

此外，第四屆第八次全國理監事聯席會議，除例行會務工作報告事項外，針對強化汽車保養維修新技術職訓教育外，全聯會已向勞動部中彰投分署，提出申請產業人才投資培訓計畫二項；電動車維修及保養基礎實務班、中古車況鑑定技能訓練班，預定七月核班公告嘉惠同業。後續全聯會將陸續規劃與電動車相關培訓課程，及輔導同業考經濟部發證之『電動車機電整合工程師』培訓人才專班，藉以提升全國汽車保養產業創新發展競爭力。

此外，由中華民國汽車保養商業同業公會全聯會主辦、新北市汽車保養商業同業公會承辦、歐特耐國際全車養護專業等單位協辦，即將於6月2日(週日)上午九時至下午四時，在臺北城市科技大學財經大樓2樓國際廳，共同辦理一場汽車保養產業實務研習活動，研習主題以『電動車&油電車保養維修~技術訓練』，邀請到國立中興大學智慧電動車及綠能科技中心，技術總監羅玉林博士，課程內容針對；(一)、現今電動車與油電混合動力車之發展趨勢及整車架構概念。(二)、保養維修能安心賺錢的項目、以及安全的特殊注意事項。(三)、電動車故障診斷排除之快速有效的檢修實務方法。(四)、動力電池拆裝與保養、人機介面檢測模式。相關研習技術報名服務專線：02-2218-8693、0971-005-915 高金順洽