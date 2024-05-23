0523群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1. 輝達，一個人的武林！

輝達第一季財報表現

●營收260.4億美元，年比71.9億美元，預估246.9億美元

●資料中心營收226億美元，年比42.8億美元，預估211.3億美元

●遊戲營收26億美元，年增16％，預估26.2億美元

●專業視覺化收入4.27億美元，年增45％，預估4.791億美元

●汽車營收3.29億美元，年增11％，預估2.924億美元

●調整後毛利率78.9％，年比66.8％，預估77％

●研發費用27.2億美元，年增45％，預估27.3億美元

●調整後營運費用25.0億美元，年增43％，預估25.1億美元

●調整後營業收入180.6億美元，去年同期為30.5億美元，預估為164.6億美元

●調整後每股收益6.12美元，年比1.09美元，預估5.65美元

●自由現金流149.4億美元，去年同期為26.4億美元，預估為122.9億美元

第二季財測

●預計第二季營收為280億美元，正負2％；分析師平均預估為268.2億美元

●預計調整後毛利率為75％至76％，預估為75.6％（彭博共識）

●預計調整後營運費用約28億美元，預估為26.4億美元

英偉達公布10比1的遠期股票分割，提高股息

●截至6月6日收盤時，每位普通股記錄持有者將額外獲得9股普通股，將於6月7日收盤後分配

●還將季度現金股息增加150％，從普通股每股0.04美元增至每股0.10美元

●增加的股息相當於分割後每股0.01美元，將於6月28日星期五支付給2024年6月11日登記在冊的所有股東

高管發言

●英偉達高階主管Kress稱，Blackwell晶片產能正滿載運轉。H200和Blackwell晶片都供不應求，這樣的狀態可能會維持到2025年。

●英偉達CEO黃仁勳：推理工作載重正「顯著」成長。電子計算（電腦）正從檢索資訊切換到生產技能。Blackwell晶片正「滿載生產」。我們今年將（在業績報告中）看到大量的Blackwell晶片收入。Blackwell晶片產品目前季度出貨，第三季增產，四季投入資料中心。

2. Higer for longer！又來？

●聯準會會議紀錄：限制性的程度面臨「許多」不確定性。「許多」與會者願意在必要時進一步緊縮。在提振對通膨的信心方面，所需時間超過原來的想像。「大量」成員提及，存在金融條件太寬鬆這種風險。「幾人」談到私人信貸市場快速成長這個問題。「個別官員」本來可能會支持聯準會維持目前的縮表速度不變。

●4月份二手房折合年率銷量414萬套，預估為423萬套。

●二手房銷量下降1.9％，前月下降3.7％

●4月份房屋庫存可售3.5個月，前一個月為3.2個月。房屋庫存上升9％至121萬套。

●其中二手房中間價較上年同期上升5.7％至407,600美元

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