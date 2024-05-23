黃仁勳曝下一場工業革命已開始 輝達有多重要？

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AI熱潮持續高漲！輝達（NVIDIA）周三（22）美股盤後公布第一財季財報，營收、獲利全面超越預期，執行長黃仁勳更高喊「下一場工業革命已經開始」，輝達正準備迎接下一波成長，並宣布股票將1拆10，刺激輝達股價盤後一度漲逾7％，突破1,000美元關卡。

根據輝達第一季財報顯示，營收達260億美元，年增262％，遠優於FactSet調查的分析師預估值213.2億美元，其中資料中心暴增427％、達226億美元，為輝達核心成長的驅動力，輝達高管預期，資料中心業務將持續擴大成長，並預估第二季合併營收將達280億美元。

據新浪財經報導，輝達財務長 Colette Kress分析指出，第一季資料中心業務成長主要來自Hopper架構GPU出貨量增加。Kress表示，該季度重要亮點之一是Meta Lama 3大語言大模型，採用了2.4萬個H100 GPU，Kress說明，大型雲端服務供應商貢獻約占資料中心收入的45％。

輝達執行長黃仁勳表示，儘管輝達近一年來營運持續暴衝，股價也飆漲逾500％，目前總市值已超越2.3兆美元，僅次微軟、蘋果。黃仁勳預期在新一代Blackwell架構晶片上市後，輝達也正準備迎接下一波成長。根據財報顯示，目前Blackwell已進入全面生產。

Kress表示，H200和Blackwell晶片呈現供不應求狀態，並預期這樣的情況將持續到2025年，而主權AI將從分文不值發展為數十億美元的市場。黃仁勳指出，下一場工業革命已經開始，並重申人工智慧將為各行各業帶來顯著的生產力成長。

黃仁勳表示，目前需求實在太高，除了雲端服務供應商以外，生成式AI已經拓展至企業、主權AI、汽車、醫療保健、消費網路公司等，創造出多個規模達數十億美元的垂直式廠，並看好Blackwell 持續為輝達帶來成長。黃仁勳預估市場目前約有1.5萬～2萬家生成式AI的新創公司，都期待透過輝達晶片來訓練模型。黃仁勳也指出，輝達已經變成一個系統供應商，而非單純僅侷限於GPU的賣家。

值得注意的是，特斯拉最新財報顯示，目前已採用3.5萬個輝達H100晶片，預計今年底將增加至8.5萬個，以H100售價4萬美元換算，這意味著輝達今年光從特斯拉就能獲得34億美元收入。同樣，Meta執行長祖克伯近期也表示，該公司至今年底將擁有價值數十億美元的H100。兩項數據顯示科技巨擘正在為這場AI革命囤積輝達晶片，也意味著輝達的重要地位。

根據路透報導，美國期權市場顯示，晶片製造商輝達（Nvidia）周三（22日）公布財報後，交易員預計該公司股價將大幅波動達8.7%，換算約2千億美元（約新台幣6.4兆）的市值，且漲跌未定。