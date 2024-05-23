演唱會經濟發威 高雄去年住宿餐飲銷售額創歷史新高

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高雄住宿及餐飲業在在演唱會經濟帶動之下，2023年創下929億元的歷史新高，今年高雄演唱會經濟，下半年將持續發威，包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT以及多組台灣本土樂團，光是7、8月暑假檔期至少就有8場演唱會活動在高雄舉辦，近期「接招合唱團」也宣布下半年在高雄開唱。

高雄經發局23日表示，2023年，高雄舉辦逾117場次的演唱會，吸引超過139萬人潮，高市府也推出「加食延暢」等行銷優惠活動，加上各項行政協助，建立一套屬於高雄的演唱會經濟商業模式，開創45億觀光產值。

此外，今年1到4月，國內外巨星在高雄舉辦超過54場演唱會，吸引超過72萬次，開創超過23億元觀光產值。

經發局說，根據財政部最新數據顯示，2023年高雄住宿餐飲銷售額高達929億元，突破歷史新高。

經發局說，高雄住宿及餐飲業在2020年疫情期間，受到巨大衝擊，住宿及餐飲業營利事業銷售額只有696億元，在經過疫後復甦以及演唱會經濟帶動下，2023年的住宿及餐飲業營利事業銷售額，已達929億，增加323億元，增幅約34％，其中，餐飲業764億、住宿業165億，皆創新高，在旅宿部分，增加金額與成長率皆為六都第二，僅次府城台南。

經發局指出，夜市攤商也在演唱會效應帶動之下，業績與出攤率皆大幅增長，不僅提前備料，更紛紛延長營業時間，高市府特別助攻推出「商圈夜市優惠券」，並串連特色店家行銷推廣，包含夜市商圈、早餐店、夜經濟店家，業績成長至少30％，顯見演唱會經濟帶動旅宿、餐飲與周邊商圈的外溢效果。

經發局說，今年下半年暑期檔期的演唱會，也將滿檔，包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT、台灣樂團康士坦的變化球與大象體操等，光是暑假檔期預計將有8場演唱會活動，暑假的觀光旺季加上演唱會檔期，高市府將做足準備，推出相關方案來擴大演唱會商機。