《產業分析》大同智能肩負新能源事業拓展 虛擬電廠獲Tesla加持(2-2)

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【時報記者任珮云台北報導】大同電力事業群訂單滿檔，產能滿載，公司預估今年電力事業群營收年增25%，2025年電力事業群營收年增30%。

在海外市場方面，沈柏延表示，電力事業群外銷部隊進軍北美與東南亞市場，東南亞方面，除原有泰國製造基地外，另瞄準東協市場持續成長，帶動工業及基礎建設發展商機，大同計畫於越南、印尼及泰國設立銷售據點，提供集團電力產品整合銷售。

沈柏延進一步指出，預計在今年下半年優先於越南胡志明市設立銷售據點，初期導入馬達、商業空調與重電設備等產品，加深服務當地台商。至於印尼方面，大同將協助其綠化及智能城市的轉型。

大同重電事業訂單能見度已看到2026年，在手訂單近百億；電纜事業營收較2022年成長31.92%，在手訂單逾40億元。大同智慧電表國內市占率超過3成，更成功外銷泰國、馬來西亞，外銷占比已達3成。至於大同新能源事業群方面，大同運用自主研發的技術，發展創能、儲能與智慧系統整合業務，結合光電、充電、儲能的光充儲應用參與能源轉型，同時積極布局海外市場，搶攻海外綠能商機。

新能源事業以大同智能為代表，得標太平洋友邦包括帛琉、吐瓦魯以及馬紹爾群島等三國的設置光儲系統建置案，該案總裝置容量包含太陽能520.32kWp、儲能2027kWh，預計2024年底完工，提供太陽能、儲能解決方案，期望藉此經驗朝關島及東南亞發展。

太陽能與儲能案場方面，大同智能目前持有1465個太陽能電廠，建置規模達302MW，儲能案場總建置量逾122MWh，平均年發電量近4億度。大同的屋頂型太陽能在台灣的市占率排名第一，去年小犬颱風來襲，大同的屋頂太陽能展現傑出的穩定性。

此外，大同開始配合政府及主管機關台電的虛擬電廠概念，開發次世代微電網應用。虛擬電廠的概念是儲電於民，這與大同的微電網策略一致，企業及民間協助台灣強化電網並可藉由電力交易平台參與台電公司電力調度取得可觀獲利。去年12月特斯拉（Tesla）正式在台灣上市家用儲能產品Powerwall，而大同集團旗下大同智能獲選為Powerwall認證安裝廠商，大同智能可在台灣市場提供Powerwall的銷售及安裝服務。