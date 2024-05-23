下一代晶片不遠了？黃仁勳為新品發布埋伏筆

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

晶片巨擘輝達（Nvidia）在公布第一季度業績超出高預期後，執行長黃仁勳在法說會上，安撫市場對新產品過渡期所抱持的疑慮，並透露輝達現在將每年設計新晶片。

黃仁勳宣告：「新的CPU、新的 GPU、新的網路卡、新的交換器……大量的晶片即將到來。」

3月推出的Blackwell已進入全面生產階段，黃仁勳表示，預計從第二季開始生產出貨，並將在第三季開始量產，而其客戶應在2025財年最後一季使Blackwell在資料中心扎根。

當被問及投資人是否應該預期Blackwell會影響營收時，黃仁勳自信表示，「我們將在今年看到Blackwell帶來大量營收。」

財務長克瑞斯（Colette Kress）指出，輝達認為市場對H2000和Blackwell的需求遠遠超過供應，並預計這種情況將持續到明年。

部分投資人抱持疑慮，認為在新一代Blackwell投產之際，前代產品恐怕會陷入「氣阱」（air pocket）的情況，因客戶在等待的是最新技術和產品，而非Blackwell的前身Hopper。

黃仁勳解釋，Blackwell的設計是與已經使用Hopper的系統向後兼容，因此輝達的客戶在過渡期轉換時更加容易。

此外，輝達表示，隨著資料隱私問題成為焦點，主權AI正在帶動對該公司運算力的需求。

當被問及輝達的長期創新計畫時，黃仁勳透露，可以說是在Blackwell之後，還會有另一款晶片，並表示該公司正處在「一年一次」的節奏，他並呼籲投資人可以信賴輝達正以非常快的節奏開發新型網路技術，並強調其豐富的合作夥伴系統，包括戴爾（DELL）。

到目前為止，輝達大約每2年推出一次新產品，像是2020年推出Ampere，接著在2022年推出Hopper，而Blackwell在今年亮相。