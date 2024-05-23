大陸軍工專家淪為境外間諜 百般抵賴最終判刑15年

他是博學多才的軍工專家？還是詭計多端的祕密間諜？中國大陸國家安全部微信公眾號5月23日發布文章〈深度解析：軍工專家因何成為境外間諜？〉，剖析一念之差，如何從國防軍工領域的青年才俊，變成境外間諜情報機關安插在中共核心要害的「釘子」？深度解析大陸國家安全機關破獲的張某革間諜案，揭露境外間諜情報機關對陸開展滋擾拉攏策反手法，起底軍工專家淪為境外間諜的犯罪歷程。 文章稱，張某革曾是樸實的農家子弟，家庭貧困刻苦學習，1986年考入某大學航海工程系，就讀自動控制專業，大學畢業後被分配至某軍工單位工作，主要從事軍工技術研究，曾帶領團隊，為國家科技進步立下汗馬功勞。2004年，張某革赴境外參加國際性學術會議期間，借助軍工專家身分結交某國專家A，並私下保持聯繫。2011年，受A幫助，張某革獲得了赴境外某知名大學訪學機會，至此，張某革進入境外間諜情報機關工作視線。2011年11月，張某革抵達該國，入關伊始即被境外海關工作人員盤查、訊問。 2012年2月，在境外參加某國際會議期間，經A及其助手介紹，張某革結識了一名自稱國外海軍研究室的男子傑克。此後，傑克經常單獨約見張某革，帶其旅遊觀光、休閒娛樂，輔以豪車接送、高規格宴請、大額贈禮等方式，充分滿足張虛榮心，從而迅速建立信任，拉近彼此關係。傑克還允諾要為張的女兒赴國外留學和取得居住權提供幫助，「天上掉餡餅」的好運讓張某革沉浸其中。 正當張某革在金錢和利益的巨大誘惑下難以自拔時，傑克突然撕下偽裝，露出真實面目，表明自己境外間諜情報機關人員身分，希望合作。張某革一時驚慌失措，並未立即答應對方合作請求，經傑克勸解、誘導、慫恿，並保證情報聯繫管道安全，張某革內心發生動搖和變化，最終答應合作請求，履行參諜手續，甘願成為境外間諜情報機關在陸國防軍工領域的「釘子」。回國後，張某革就開始不遺餘力地蒐集陸國軍工情報，為境外間諜情報機關提供大量陸軍工領域核心技術機密，對大陸國家利益造成巨大危害。 2013年12月，經嚴密偵查，在掌握犯罪證據基礎上，大陸國家安全機關在張某革即將赴境外與間諜情報機關人員會面前夕，及時依法對其採取強制措施。在國家安全機關訊問期間，張某革態度惡劣，百般抵賴，自認為國家安全機關不會掌握其在境外加入間諜情報組織的情況，最後在鐵一般的證據面前，不得不供認違法犯罪事實，喪失坦白從寬機會。最終張某革因犯間諜罪被當地中級人民法院判處有期徒刑15年。 大陸國家安全機關提示大陸各單位、各級領導幹部尤其是重點涉密崗位人員，要自覺提高維護國家安全的意識和能力，要依法依規規範工作、要自覺保守國家秘密、要提高反間防諜意識。