中芯成全球第3大晶圓代工廠？外媒曝悲慘真相

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【中時新聞網 吳美觀】中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）日前公布第1季財報，儘管營收成長近20%，但獲利卻暴跌約69%。韓媒分析，中芯國際扛起協助華為突破美國製裁的重任，以不合理的成本量產7奈米晶片供貨給華為，導致獲利大幅縮水，直言華為是「燒錢的黑洞」。

朝鮮日報報導，中芯國際首季營收17.5億美元、年增19.7%，在晶圓代工大廠營收排名中，首度躋身全球第三，僅次於台積電、三星，甚至超前台灣晶圓二哥聯電。

中芯營收搶下全球第三是值得高興的事，但大陸官媒卻一片安靜，連中芯股價都下跌了，原因在於首季淨利潤約7180萬美元，年減約69%；毛利率下滑至13.7%，低於去年第4季的 16.4%，也遠遜於去年同期20.8%，預測第2季恐跌至10%以下。

中芯國際淨利潤下滑原因很多，例如成熟製程半導體削價競爭是其一，但主要原因是以不合理的成本量產7奈米晶片供貨給華為。日經亞洲先前報導，在美國的晶片制裁下，為了幫助華為等中國科技企業，中芯國際不斷增加產量，導致第1季淨利潤率降至2009年以來最低水準。

中芯國際主要生產28奈米以下的成熟製程半導體，在2021、2022年，市場爆發車用晶片短缺，其淨利潤率達到30％~40%，其中2022年第1季淨利率達到40.7%的巔峰，獲利能力不輸給美企蘋果。

美國在2022年下半年宣布，禁止對中國出口生產14奈米以下先進製程所需的半導體設備。去年初，還與荷蘭、日本聯手，禁止極紫外光（EUV）微影設備賣給中國，以阻擋其發展更先進的7奈米以下晶片製程。

華為突破美國制裁，發表新款智慧手機搭載7奈米晶片，由中芯國際所生產，讓全世界大為震驚，第一時間外界出現草率的觀點，認為「中國晶片開始崛起、美國制裁失敗了。」甚至有人爆料，今年初，中芯採用5奈米製程為華為生產AI晶片昇騰920。

中芯國際受到美國的制裁，無法取得荷商艾司摩爾（ASML）生產的EUV微影設備，不過卻擁有多台前一代深紫外光（DUV）機台。

去年9月，華為推出新款智慧手機時也說過，就算使用DUV設備，也可以製造7奈米、5奈米晶片。

事實上，使用DUV機台生產7奈米以下先進晶片，不僅產品良率很低，成本也大幅提高。台積電、三星把產品良率拉高到90%以上才符合商業性，而中芯7奈米晶片良率並未對外公布，業界估計約在50%以下，相當於每生產2個，就有1個不合格。

台灣專家預測，中芯國際5奈米產品良率會降至15%，換句話說，每生產6個產品中，只有1個合格。

報導引述台灣電子時報分析指出，利用DUV生產7奈米以下先進產品是燒錢的黑洞。若中芯為華為生產5奈米製程AI晶片，淨利潤率將降至5%以下，很快就會陷入虧損狀態，中芯曾經是一家淨利潤逾40%的優秀半導體企業，為了力挺北京發展半導體自主，恐讓自己遭受重創。