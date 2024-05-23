營業額達 11.36 億歐元 igus 247項新產品亮相漢諾威工業展

2023 年，igus 的活躍客戶數量增加，銷售額略微下降 1.65％，並對 2024 年的新產品數量創歷史新高抱持樂觀態度。

經過兩年共計 57％的快速增長，儘管全球經濟形勢充滿挑戰，igus仍能在2023年保持十億歐元的營業額。2024年，公司將投資247項新型 motion plastics 動態工程塑膠產品和數位服務。更合適、更好的免潤滑運動解決方案、低成本自動化和減少碳排的產品將成為重點。現在，得益於人工智慧（AI）的應用，igus 將 60 年來的數十萬測試數據和數百萬應用案例整合到一個簡單的解決方案中，以實現「零潤滑」目標：igusGO應用程式。在過去的三年中，公司投資了4.33億歐元，其中約一半投資在德國，加速在全球範圍內的技術進步和現貨供應，這一趨勢將在 2024 年延續。

儘管全球經濟形勢動盪，2023年igus的活躍客戶數量仍增加了 6.7％，年營業額達到11.36億歐元，與前一年相比僅略微下降了 1.65％。igus自潤軸承和線性技術負責人 Tobias Vogel 說：「新客戶和新應用在很大程度上抵消了經濟形勢導致的既有客戶減少，我們有信心在2024年繼續保持增長。雖然第一季度比較困難，但2024年的年度預測仍充滿希望。」igus拖鏈系統負責人 Michael Blass補充：「隨著漢堡港貨櫃碼頭岸電供應系統等重大專案的實施，我們對未來充滿信心。客戶的要求和願望不斷推動我們開啟新的投資。我們將 motion plastics 動態工程塑膠的核心技術與數位化和AI相結合。在igus，我們將數位化作為一項同樣重要的技術，只有這樣才能取得成功，例如我們的智慧工程塑膠、RBTX 機器人市場和實現零潤滑的igusGO應用程式。」

247 項新產品：從電池生產解決方案到自主機械手臂

今年，igus在漢諾威工業展上展示了247種新產品。其中，用於重型機械的高負載軸承對「零潤滑」系列至關重要。三種新材料已在挖土機製造商等使用者中得到驗證，即將投入市場。Tobias Vogel 說：「『igus 讓挖土機實現零潤滑！』已經可以透過 igusGO 應用程式中的語音控制來實現。這是材料技術和 AI 的結合，透過 AI 聊天，讓全球所有產業專業人士能夠簡單、安全地獲取大量資訊和建議。」該應用程式基於 igus 60 年來的測試數據和數百萬應用案例。

永續發展不僅限於避免潤滑：igus 的新型轉盤軸承由 50% 的木材和 50% 的高性能工程塑膠製成，將可再生原材料融入工業生產。線性滑軌和自潤平面軸承的各種不含 PTFE 和 PFAS 的解決方案，以及所有 igus 產品的 4 年全面保固（可線上計算產品使用壽命），也代表著公司在實現真正的永續發展方面取得的進展。許多公司在歐洲建立電池工廠的戰略也是永續的。電池是在乾燥的室內製造的，這就要求機器部件不需要潤滑，也不會脆化。

igus 現在為此提供廣泛的產品，所有產品都在專門建造的乾燥實驗室進行測試。事實上，幾乎所有工廠都能負擔得起最先進的自動化設備，「移動 ReBeL」就是最好的證明。作為中小型企業的解決方案，ReBeL 機械手臂搭載在低成本的自動駕駛車輛上，售價為 17,999 歐元起，而針對大學和中小學的教育版售價為 14,699 歐元（價格因國家而異）。

igus不斷拓展motion plastics動態工程塑膠產品領域，始終以「improving what moves精進動態應用」為目標，這是公司長期戰略的結果。繼2022年銷售額首次突破十億歐元之後，igus 又制定了新的目標：每年一百萬工業客戶。當時，這意味著 5.5 倍的增長。Michael Blass 說：「雖然這一年很艱難，但我們很高興至少離這一目標又近了一步。在過去的三年中，我們為這一計劃投資了4.33 億歐元，其中 2.1 億歐元用於科隆生產基地。」這包括佔地22,000平方公尺的新工廠、機器、系統和 IT 創新，以及 igusGO 零潤滑應用程式等。這一數字還包括戰略性地將目錄零件的全球庫存增加一倍。

三年內投資 4.33 億歐元 - 一直在前進

Blass 解釋：「隨著技術革命的到來，客戶希望在 1-3 天內交貨，而且價格經濟優惠。得益於新投資，我們在這方面做得比以往任何時候都要好，甚至在全球範圍內也是如此。」目前，全球範圍內的平均交貨時間為六天，其中包括許多交貨時間較長的特殊工程專案。2024 年，我們將繼續以同樣的速度在德國進行投資。科隆的新工廠將持續投資新的機器和自動化解決方案，許多內部新創企業都將在這裡開枝散葉，從而形成一個 motion plastics 動態工程塑膠技術中心。

此外，一座 2,800 平方公尺的辦公大樓即將改建為另一個新的創業和培訓中心，並將向客戶開放。公司還將繼續在全球範圍內進行擴張，重點是快速交貨。公司已決定在中國、臺灣、印度、義大利、西班牙、波蘭、美國、墨西哥和土耳其進行施工建設。Tobias Vogel：「無論客戶在哪裡，我們都會在全球和德國進行投資。」