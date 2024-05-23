輝達財報這點怪怪的 陸行之6點分析 曝關注這類台廠表現

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地表最重要股票輝達（Nvidia）最新財報亮眼，並宣布股票將進行1拆10，帶動股價盤後大漲逾7％，突破1,000美元再創創新高，知名半導體分析師陸行之於臉書提出六點分析，其中第二季EPS預估為5.75美元，略低於上季的5.98美元，提出是否又是先保守預期再打敗財測的可能，並為第二季毛利率指引略減找到可能原因。

陸行之指出，雖然輝達股票分拆讓投資人興奮，加上公司持續看好前景，但對於第二季卻認為實在看不到什麼獲利預期大驚喜。

陸行之表示，輝達預期第二季營收280億美元，成長幅度約正負2％區間、季增5～10％、年增107％，略高於彭博分析師預期5個百分點，但較前幾季的10％、12％、26％有些降溫。

第二，第一季庫存月數達3.12月，季增5％，陸行之表示，供應鏈已經能夠趕上之前暴衝而無法滿足的訂單，估計輝達第一季佔台積電營收比近10％。

陸行之也表示，黃仁勳表示H200已開始出貨，今年Blackwell第三季量產出貨，第四季會跟著伺服器上市，今年會有很多營收，強調Blackwell之後還有下一代產品推出。

至於第二季度毛利率指引74.3％～75.3％，陸行之分析指出，比上季度指引少了1.5個百分點，同樣略低於彭博分析師預期的75.6％，資料中心毛利率則高於平均毛利率，營收占比持續增加之下。陸行之推測3種可能，「不知道是競爭造成毛利率下滑？還是低價產品比重增加？還是之前高毛利率中小型客戶都拿到貨了，現在輪到要求折扣的大型雲端服務供應商來大量取貨。」

對此，陸行之認為可以觀察專門做CSP客戶訂單的台灣伺服器廠商第二季營收是否有起色。此外，陸行之也指出，輝達車用半導體營收占比雖然不到1％，但季增17％，年增11％，全球占比2％～3％，比市場平均稍好，表示其AI輔助駕駛系統銷售有進展。

最後，陸行之表示，根據輝達第二季指引，第二季EPS應該有5.75，比一季度的5.98稍低，比市場預期的5.71稍高，推測會不會是公司又來個保守預期，以後再來beat。