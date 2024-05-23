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房價高漲 高雄平均購屋屋齡達28年 創史上最老紀錄

高雄平均購屋的屋齡已達28年，10年來持續老化，並刷新統計以來的史上「最老」紀錄。圖／本報資料照片
高雄平均購屋的屋齡已達28年，10年來持續老化，並刷新統計以來的史上「最老」紀錄。圖／本報資料照片

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高雄市2014年平均購屋的屋齡，大約15年，因房價持續上漲，2023年，平均購屋的屋齡，已達28年，10年來，持續老化，並刷新統計以來的史上「最老」紀錄，每晚一年買房，能買到的房子，就越來越老。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮23日表示，高雄市購屋屋齡不斷拉高，2023年平均購屋的屋齡達28年，與房價高漲有密切關係，2014年，高雄平均房價每坪約14.3萬元，但是，2023年，高雄平均房價已達每坪24萬元，漲幅達67.83％。

尤其近幾年，高雄產業建設利多豐沛，帶動房價一路狂飆，指標熱區的房價甚至直接3級跳，民眾購屋壓力大增，也使得消費者若預算條件不變，選購房屋就必須有所取捨，比如拉高屋齡、縮小坪數，才有辦法如願成家，房子也因此越買越老、越買越小，她說，以近10年的屋齡年增幅度來看，推估未來1到2年內，高雄平均購屋屋齡，恐跨越30年老屋門檻。

在主要行政區的變化方面，高雄2023年全年平均購屋屋齡最年輕的前五名，由鼓山區奪冠，平均購屋屋齡約為21年，鼓山區房價也最高，平均單價已破3字頭；其次為左營區、前金區與楠梓區均為23年，第五名為新興區24年。

反觀平均購屋屋齡最老的行政區，首推鳳山區，平均購屋屋齡達36年，其他高屋齡區還包括鳥松區、仁武區、鹽埕區及大寮區，平均購屋屋齡均超過30年以上。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，鼓山區內擁有高雄兩大購屋熱區，分別為屬於成熟重劃區的美術館特區及農十六豪宅特區，以美術館生活圈來說，區內多為中高總價大樓產品，平均房價水位高，新案供給量大，住宅平均屋齡相對新穎，該區街廓新穎，擁有美術館萬坪綠地及輕軌、台鐵交通機能，整體生活圈評價高，深受有力進駐市區的中高端客群青睞，而這些中高端客群偏好輕齡屋，多過於老屋，也是影響整體平均購屋屋齡年輕化的原因之一。

李家妮指出，高屋齡行政區大多屬於蛋白區，房價水位較蛋黃區親民，照理說更有利購屋族入手新屋，平均購屋屋齡應該較低才對，然而，這些區域新案推出的情況不及市區活絡，整體住宅供給仍以中高齡房屋為大宗。

另一方面，有意進駐低價區的小資族，對於相對便宜的高齡屋接受度也較高，因此拉高了平均購屋屋齡；而近期地震頻繁，老屋建築耐震度成為民眾對住宅安全評估指標之一，往後可能推升購屋族對輕齡住宅的需求發展。

高雄近十年購屋屋齡與房價變化。表格／台灣房屋提供
高雄近十年購屋屋齡與房價變化。表格／台灣房屋提供

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