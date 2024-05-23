萬年清印度子公司6月在印度清奈 註冊成立

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萬年清（6624）發布6月將在印度清奈，註冊成立全資子公司Everclear Environment India Pvt.公司，正式進軍印度市場，未來將深化國際市場布局，也反映公司對印度市場潛力的高度期待。為此，萬年清印度子公司總經理黃郁仁，走馬上任，將開始拓展台商在印度的廢水處理商機。

萬年清董事長何家慶表示，印度市場擁有巨大發展潛力，目前已是全球第四大經濟體；同時，台商近年來也加快在印度的投資腳步，因此，旗下子公司的成立，將可更好地服務當地台商及印度廠商的需求，推動印度水處理行業的發展。

近年來，台灣企業紛紛轉向印度市場，積極擴大快速發展新興經濟體中的投資案。尤其，台商投資印度熱度不減，萬年清決定搶先布局印度水處理市場。

據台灣貿易中心數據顯示，截至2023年為止，台商在印度的投資總額，已突破20億美元，涵蓋製造、科技，及服務等多個領域。印度政府推行的「印度製造」政策和一系列經濟改革措施，已吸引大量台灣企業，前來印度設廠，以拓展生產與製造業務。

展望未來，萬年清對印度市場充滿信心，目前除正積極與台資鞋廠進行洽談，提供廢水處理統包服務，亦與印度當地企業／工業區積極合作，已在印度新德里進行模廠示範計畫，以提升其廢水廠處理效能。另生技廠零排放與市政污水回收項目，旗下印度子公司也正在洽談中。

同時，萬年清亦積極與印度相關公協會及研究機構，如PHDCCI、CII、IIT Madras等，進行交流，提升公司能見度，並尋求各種合作機會，通過技術交流和合作，推動水處理技術的本地化應用和發展。

萬年清說，隨著印度經濟的快速發展，及環保意識的提高，對高級水處理技術的需求，將持續增長，公司在印度市場的業務，將迎來高速成長期。萬年清希望通過自身技術優勢和工程經驗，為印度環保事業做出貢獻，實現台、印雙方的互利共贏。