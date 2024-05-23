全球前十「晃最大」航線 台人熟悉亞洲6路線上榜

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【中時新聞網 吳映璠】新加坡航空（Singapore Airlines）波音客機21日遭遇極強烈亂流，釀成1死71傷，令人擔憂亂流帶來的安全問題。事實上亂流預測網站Turbli今年初曾公布一份調查，羅列全球十大亂流強度最強的航線，從智利首都聖地牙哥飛往玻利維亞的航線成為最顛簸的航線，另外前十名中有7條在亞洲，當中6條是台灣人相當熟悉的日本、中國大陸航線。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、獨立報（The Independent）報導，Turbli今（2024）年1月公布2023全球前十大亂流最強航線，該網站分析了全球15萬個航線，以平均渦流消散速率（eddy dissipation rate，edr）來評比航線亂流強度，其中0至20為輕度，20至40為中度，40至80為強烈，80至100為極強烈。

亂流強度第一的航線位在南美洲，從智利首都聖地牙哥（Santiago）飛往玻利維亞第一大城聖克魯斯（Santa Cruz）維魯維魯國際機場（Viru Viru International airport）的路線，這趟航程達1905公里，平均渦流消散速率為17.568。

第二名位在中亞，是從哈薩克第一大城阿拉木圖（Almaty）飛往吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）的航線。

前十名中有7條航線位在亞洲，除了第二名的阿拉木圖—比許凱克，另外6條分別位在台灣人相當熟悉的日本及中國大陸。

日本部分有從中部國際機場飛往仙台的航線，位居第四；大阪關西國際機場飛往仙台的航線排名第七。

中國大陸部分有4條進榜，蘭州飛往成都的航線名列最顛簸第三名，蘭州飛往陝西省咸陽排行第六，咸陽飛往成都、咸陽飛往重慶等2條航線分佔第八、第九名。

前十名中唯一兩條歐洲航線為第五名的米蘭飛往日內瓦航線，以及第十名的米蘭飛往蘇黎世航線。

Turbli創辦人加列戈·馬可斯（Ignacio Gallego Marcos）表示，飛越南美洲安地斯山脈、歐洲阿爾卑斯山的航線，通常因為有山岳波亂流（mountain wave turbulence）而榜上有名，日本及中國大陸則因為有噴射氣流活動而較顛簸。

2023全球前十大顛簸航線

1.智利聖地牙哥（SCL）—玻利維亞聖克魯斯（VVI）

2.哈薩克阿拉木圖（ALA）—吉爾吉斯比許凱克（FRU）

3.中國蘭州（LHW）—成都（CTU）

4.日本中部國際機場（NGO）—仙台（SDJ）

5.義大利米蘭（MXP）—瑞士日內瓦（GVA）

6.中國蘭州（LHW）—咸陽（XIY）

7.日本大阪（KIX）—仙台（SDJ）

8.中國咸陽（XIY）—成都（CTU）

9.中國咸陽（XIY）—重慶（CKG）

10.義大利米蘭（MXP）—瑞士蘇黎世（ZRH）