《國際產業》感恩輝達！讚嘆輝達！AI股盤後開趴

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】「AI晶片王」輝達（Nvidia）周三股價收跌0.46%，報949.50美元，但盤後大漲約6%，暫報1,006.99美元，市值暴增約1400億美元，可望於隔日一般交易時段再創股價新高。

受此激勵，其他晶片與AI概念股盤後齊揚，為輝達代工生產AI晶片的台積電ADR收漲1.6%，盤後再漲3.6%。AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer Inc）盤後反彈，暫漲4.09%，報909美元。為輝達H200處理器提供HBM3E晶片的美光盤後漲2.40%。超微漲1.95%，英特爾漲0.45%，電力管理系統與冷卻設備大廠Vertiv Holdings盤後漲4.76%。

輝達本季營收展望優於市場超高的期待，並宣布分拆股票，帶動周三盤後股價首度突破1000美元大關、再創歷史新高，讓過去一年來在這波AI狂潮下將輝達市值拉升了兩倍的投資人大為讚嘆。

輝達宣布1股拆為10股，自6月7日起生效，並宣布將以拆股後做為基礎，將季度股利提高150%，至每股1美分。

輝達2025財年第一季（截至4月28日）營收年增262%，為260.4億美元，遠優於市場預估的246.5億美元。淨利年增628%，為148.8億美元。Non-GAAP每股盈餘年增461%，為6.12美元，遠超出市場預估的5.59美元。Non-GAAP毛利率為78.9%，優於前一年同期的66.8%。

以部門來看，備受關注的資料中心部門營收年增427%，為226億美元，再創新高。財務長Colette Kress在聲明中表示，這主要受到H100 GPU等Hopper架構晶片出貨帶動。

此外，遊戲和AI PC部門營收年增18%、季減8%，為26億美元。專業視覺化部門營收年增45%、季減8%，為4.27億美元。車用和機器人部門營收年增11%，為3.29億美元，優於市場預期。

輝達預估第二財季營收為280億美元加減2%，優於分析師預估的266.1億美元。輝達預估第二財季Non-GAAP毛利率為75.5%加減50個基點。