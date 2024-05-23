地緣風險升溫 傳特斯拉零件產線 脫鉤中國、台灣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據路透引述日經新聞報導，在地緣政治風險升溫加上中國市場競爭激烈的情況下，電動車大廠特斯拉（Tesla）已告訴供應商，最快在明年（2025年）前在中國大陸與台灣地區以外生產零件。據稱有6家供應商高層收到此要求，包含印刷電路板（PCB）、面板及電子控制器（ECU）等。

推薦閱讀 上海傳放寬Tesla等外企數據出口限制

推薦閱讀 橋水Q1押寶美股七雄 獨缺特斯拉

據日經新聞引述6位了解此消息的特斯拉供應鏈高層表示，為特斯拉生產PCB、面板、ECU等系統零件供應商已收到特斯拉通知，希望在台灣、中國以外地區生產零件，主要考慮地緣政治風險持續升高，盼建立替代供應鏈以分散風險避免受擾。

特斯拉供應商高層表示，特斯拉是希望零件OOC、OOT，意思是out of China（避開中國）、out of Taiwan（避開台灣），並希望能在明年實現。該高層並表示，要達成OOC、OOT很有難度且成本高昂。

另一家供應商高層指出，已應特斯拉要求在泰國擴產，包括特斯拉在內的客戶而言，所謂的「中國+1」策略，其實也包括避開台灣。

報導指出，特斯拉早在美國宣布大幅調高中國電動車關稅及台灣新總統賴清德宣誓就職前，就已向供應商提出上述要求。消息人士也透露，特斯拉也與日本、韓國等亞洲供應商討論這項議題。

據消息指出，包括通用、福特等美國車廠也已要求供應商，評估將電子產線移出中國、台灣的可行性，但並未提出正式要求。