台企市值大洗牌 這集團風光不再 謝金河指這2家是大黑馬

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台股昨（22）日大漲315點收21,551點，與盤中最高21,567點齊寫歷史新高；上市市值62.87兆元與上櫃合計75.14兆元也刷新紀錄。財信傳媒董事長謝金河提到，台塑集團已退出市值前十大排行榜，廣達乘AI列車登上第四大市值企業，他點名元大金、緯創市值大躍升成黑馬。

謝金河在臉書以「台灣企業大風吹：半世紀以來空前變局」為題發文表示，經過520的震盪，台股再度寫下21,567.48的歷史天價，在半導體，Ai的帶領下，台積電市值高達22.4兆，頻頻改寫歴史紀錄，鴻海也將市值推進到2.3428兆元，聯發科到1.8952兆元，都是新的里程碑，這當中最大的變化是廣達乘AI列車，市值高達1.1兆元，登上第四大市值企業。

謝金河說，值得關注的是，在過去半世紀引領台灣前進的龍頭台塑企業，這回完全退出前十大排行榜。過去幾十年，台灣前十大市值企業，台塑集團至少有3席，台塑石化一直在第四，南亞，台塑都在前十大，台化大約排在12或13。這些年，石化原料價格持續下跌，台塑，台化，南亞首季本業都虧損，股價迭創新低。

他說，到22日為止，台塑化市值6,659億元，已經退居第12，南亞4,322億，排名18，台塑4,297億，排在19，台化3,294億元，排在第30，這是台塑集團半世紀以來最慘澹的時刻。在中國產能全開，價格殺戮下，台塑集團努力尋找轉型對策，但腳步似乎晚了。

謝金河提到，元大金控今年市值大躍升，元大金控市值4,232億元，排在20名，與台塑，南亞相當，如果馬志玲先生在世，他一定會感到非常吃驚。

他指出，今年資金回流台灣，金融業也水漲船高，富邦金有挑戰兆元市值的潛力，今年最大黑馬除了元大金，中信金把市值拉升至7437億元，坐上市值第9大企業，辜家老大辜仲諒似乎又要站上總司令的位置，準備新的攻城掠地。

謝金河認為，今年AI除了創造廣達成新的兆元企業，今年最大的黑馬是緯創的林憲銘，緯穎市值4,537億元，排在15，緯創以3,331億，排在29，把緯穎，緯創加在一起，市值7,868億元，可以排在第9，這次的企業市值大洗牌，堪稱是台灣空前。