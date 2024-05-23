22檔台股ETF創高 182萬人笑賺、這檔人氣最旺！

台股23日續走高，昨日台股收在21,551.83點創下收盤新高，也讓台股ETF績效水漲船高。觀察61檔台股ETF表現，有22檔收盤價創下歷史新高，也讓182萬2,683位台股ETF受益人開心賺錢。再以成交量來看，交易最熱的是月初甫上市的群益科技高息成長ETF（00946）以4.2萬張最具人氣，也是今年以來新成立的ETF中績效表現最佳的。

群益投信表示，台灣投資人偏愛台股ETF，受益人數已來到832萬人，等於在台灣2,300萬人口中，每3人就有1人投資台股ETF，台股基本面仍穩健，加上科技產業恢復成長周期，AI發展更是為產業增添成長動能與商機題材，台灣科技股有望吸引外資與長線資金回流，中長期展望正向看待，而在科技股方面，更是不乏獲利能力與配息能力俱佳之公司值得留意，鑒於每年6~8月為除息旺季，建議投資人接下來可考慮透過以董事會公告最新股利與獲利表現作為成分股篩選依據，以及跟上台股整體AI的大趨勢以及擁有外資偏好特性的科技台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，電子業不僅是對台灣經濟貢獻最多的產業，獲利能力更是居所有產業之冠，從投資角度來看，可說是與高息股並列為台灣人最愛的投資主題。從產業趨勢來觀察，台灣擁有完整的電子產業生態鏈，包括晶圓代工、IC設計、電子代工在全球科技趨勢中扮演重要角色，甚至擁有全球市佔第一的公司，故電子股向來也是外資投資台股時，所青睞的板塊。隨著全球AI如火如荼發展，台灣科技廠不僅有望持續受惠，獲利與成長性俱佳，投資前景亦可期。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示00918成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，一甩四月的陰霾，五月以來頻創下掛牌以來新高價，顯見投資人長期持有，可以時間換取到總報酬的上漲。此外，ETF分散佈局的特色，協助投資人不必選股，也能同時掌握各產業的成長，並透過收益分配做部分的獲利了結。展望後市，隨著各企業陸續召開法說，只要有正面消息，都對於企業股價有所助益，建議投資人持續布局，長期存股才更能感受到投資的效益。