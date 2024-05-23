買愈多賺愈多！輝達CFO：每花1美元購買GPU，未來4年可以賺5美元

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輝達財報出爐果然沒令市場失望，美股盤後股價飆漲6％，不僅財報亮眼，輝達財務長克雷斯強調，在如今火熱的行情下，購買輝達的芯片，很快就能收回成本，每花費1美元採購輝達人工智慧基礎設施，雲端供應商（CSP）在未來四年內就有機會透過提供算力服務（GAAS）賺取5美元收入。

輝達（NVIDIA）周三美股盤後公布第一財季財報顯示，其營收和獲利均超出預期，同時對第二季度財測依舊強勁，財報發布後，輝達盤後股價飆漲6％，突破1,000美元大關，市值達2.3兆美元，穩居標普成分股第三。

在隨後的電話會議上，財務長克雷斯為分析師們算了一筆賬，她表示，資料中心業務的強勁成長得益於來自企業和網路公司的需求激增，雲端服務可協助客戶收回採購輝達晶片的部分成本；她預計，每花費1美元採購輝達人工智慧基礎設施，雲端供應商在未來四年內就有機會透過提供算力服務（GAAS）賺取5美元收入。

她透露，目前公司的客戶包括OpenAI、Anthropic、DeepMind、Elon Musk的xAI、Cohere、Meta和Mistral等知名人工智慧公司。克雷斯重申，輝達為雲端客戶提供「最快的模型訓練速度、最低的訓練成本和最低的大型語言模型推理成本。」

克雷斯也分享了輝達與特斯拉的密切合作。特斯拉為進行AI訓練，總共囤積了3.5萬塊H100GPU，克雷斯預計，今年汽車將成為輝達資料中心業務中最大的企業垂直領域，帶來數十億美元的收入機會。