聯合輔導基金會「中小企業財務管理顧問培訓班」　北中南招生中

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為協助再進修民眾快速具備輔導企業的專業能力，提高國人的競爭力，輔基金會第31屆顧問培訓台北班即將於6月15日開辦，台中、高雄班亦同步招生中，期擴大職場能量及發揮管顧價值。

聯輔基金會表示，顧問培訓班已辦理近30年，培育近2000名專業財務顧問及企業高階菁英人才，本課程透過資深顧問與知名專家、企業主等，親臨教授財務與經營管理新知，幫助學員打造屬於自己的三多價值：多才、多職、多金。

聯輔基金會指出，全程理論與實戰雙管齊下，課程以企業經營診斷輔導、工廠參觀與個案討論，輔以產銷人發財多面向的實務課程，紮實的培訓過程，成就晉升為專業顧問，並取得經濟部中小及新創企業署與本會共同頒予之顧問證書。

聯輔基金會強調，不論任何職位在企業發展日新月異的現今，累積人脈和擴展視野，學習產業趨勢和公司管理知識實應持續進修，各屆優秀學員參加本課程後不但能為自己職涯加分，更可貢獻在個人工作領域上，「中小企業財務管理顧問培訓班」絕對是經營自己職能發展不可或缺的一門課程。台北班、高雄班：02-2396-1299#325(呂專員)；台中班：02-2396-1299#327(陳專員)。

課程網址：https://school.smecf.org.tw/course/content/1214