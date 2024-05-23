3成功關鍵 科科科技大啖日本數位轉型商機

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AI多媒體科技集團科科科技 （KKT-KY，6950）以3大成功關鍵，大啖日本數位轉型龐大商機。科科科技今（23）日宣布，在日本新推出的「BlendVision AiM」AI多媒體服務，短短一個月贏得補教產業巨頭Takamiya Gakuen Yoyogi Seminar、客服中心領導品牌Altius L ink、數位行銷公司PLAN-B Marketing Partners等客戶使用。

同時，科科科技協助日本IT音樂服務企業Recochoku Co, Ltd.，打造音樂發行平台「MUSIC ONE」一站式解決方案，大力推動日本音樂產業的數位轉型。

科科科技日本區營運總部總經理松橋博人表示，日本市場具有兩大指標意義，一是市場規模有魅力，全球排名第四大經濟體，市場均一性高；二是在日本有成功經驗可以應用到其他國家市場。

因此，科科科技將盡洪荒之力優先發展日本市場，而國際企業要立足日本取得成功，要做到三件事，包括產品與服務卓越、建立有效的合作夥伴生態系、打造品牌知名度與信譽，科科科技日後會擴大合作夥伴，扎根建立且良好業績。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，公司將今年視為日本多媒體AI科技布局的翻轉年，由於日本有75％的企業之IT建置皆委外由四大IT經銷商運營，而科科科技目前已掌握其中三大，囊括逾 40 萬家潛在企業客戶資源，加上日本政府積極推動AI技術應用發展與企業數位轉型政策，日本企業對於AI科技充滿期待。

科科科技近期在日本推出旗下運用AI多媒體科技技術為主軸之產品「BlendVision AiM」，延伸提供企業包括串流標準化SaaS產品與AI多媒體技術應用之軟體服務，今日參與日本人工智慧最大展會 NexTech Week 2024，從大型企業走向一般企業，擴大戰果。

在日本業務團隊與合作夥伴推廣，搭配精準廣告行銷投入下，BlendVision AiM推出短短一個月，除了獲得補教業、客服中心、數位行銷公司等領導品牌客戶使用，也已獲近300家不同產業企業高度詢問合作意願。

科科科技將複製台灣市場的成功商業模式，擴大應用於日本市場包括音樂、電視台、中小企業等不同產業領域發展，為公司未來營運開啟下一波跳躍式快速成長的新里程。

科科科技耕耘日本市場十年磨一劍，用AI科技翻轉企業思維，

自2013年起在股東日本大型電信公司KDDI引領下，一同進軍日本AI多媒體科 技市場，成功協助日本有線電視台進行數位轉型，並打造影音串流OTT平台，有效創造其電視台在6個月內月活躍用戶數增加400％，透過AI標題編碼的技術，協助日本最大 OTT平台節省60％頻寬成本和40％儲存成本，十多年來持續積累的AI多媒體科技、營運經 驗、高品牌力等，贏得日本業界高度口碑與支持，是科科科技能夠成為日本三大 I T 經銷商包括 KMO (KDDI 旗下 Matomete Office)、Sateraito Office、USEN ICT Solutions 之戰略合作夥伴的重要關鍵。

天時 地利人和之下，科科科技將憑藉過去十多年的實務經驗作？最有效的信譽保障，並複製台灣市 場與電信商策略合作的成功商業模式，更以 BlendVision AiM 為日本企業導入 AI 科技促進數 位轉型的關鍵鑰匙，獲得日本業界的肯定。