《國際金融》汽車股受關稅驚嚇 歐股收盤跌0.34%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周三收於近一周新低；此前有報導指出，中國可能針對歐美進口汽車課徵關稅，隨後汽車股遭到拋售；此外在輝達(Nvidia)公布業績之前，科技股走高。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.77點或0.34%，為521.18點。英國公布四月通膨放緩速度，低於預期，隨後政府債券殖利率上升，也讓股市承壓。

汽車股跌1.4%，賓士、BMW和福斯集團股價皆下跌在0.7%至1.7%之間。

中國的汽車研究機構告訴官媒《環球時報》，中國應該把大型汽油動力汽車的進口關稅提高至25%。外界認為，此舉主要是回應美國和歐盟針對中國電動車大幅提高關稅的挑戰。

歐盟執委會去年10月啟動一項調查，查明在中國生產的純電動車是否得到政府不公平補貼。歐盟可能在7月開徵臨時關稅。

科技股逆勢上漲0.6%。輝達在歐股和美股盤後公布財報，表現優於預期。

瑞銀的家族和機構財富投資長Maximilian Kunkel說，全球半導體無疑是一個從AI需求中受益的領域，在某種程度上，一些歐洲企業也可以從中受益。

奢侈品股下跌逾2%，創下3個月來最糟糕的一天。

瑞士人壽(Swiss Life)下調了2024年費用營收預期之後，該瑞士最大的壽險公司股價下挫2%。

瑪莎百貨(Marks & Spencer)上漲5.1%。此前該英國零售商說，由於重整業務的戰略，讓食品和服裝部門實現了強勁的銷售增長，推進公司年度獲利增長58%。